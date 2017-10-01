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Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bir süredir kanser tedavisi gören Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti. Kalın, bir zamanlar Sağ'ın öğrencisiydi

Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, bir süredir kanser tedavisi gören Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti. Kalın, bir zamanlar Sağ'ın öğrencisiydi

01 Ekim 2017 Pazar 13:45
Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü  İbrahim Kalın ve  Hasan Saltık, bir süredir tedavi gören  Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti

BİR ZAMANLAR HOCASIYDI

Bir dönem  Arif Sağ'ın öğrencisi olan Kalın'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.
BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ

Arif Sağ, tümör nedeniyle beyin ameliyatı geçirmişti.

13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve  Erdal Erzincan ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermesi beklenen Sağ, evinde rahatsızlanınca oğlu  Tolga Sağ tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kontrollerinde Sağ'ın beyninde ve akciğerinde tümör olduğu tespit edilmiş ve beynindeki tümör başarılı bir operasyonla alınmıştı.

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