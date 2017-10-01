Büyük vefa! Hocası Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hasan Saltık, bir süredir tedavi gören Arif Sağ'ı evinde ziyaret etti
BİR ZAMANLAR HOCASIYDI
Bir dönem Arif Sağ'ın öğrencisi olan Kalın'ın ziyareti yaklaşık bir saat sürdü.
BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞTİ
Arif Sağ, tümör nedeniyle beyin ameliyatı geçirmişti.
13 Mayıs'ta Sebahat Akkiraz ve Erdal Erzincan ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vermesi beklenen Sağ, evinde rahatsızlanınca oğlu Tolga Sağ tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kontrollerinde Sağ'ın beyninde ve akciğerinde tümör olduğu tespit edilmiş ve beynindeki tümör başarılı bir operasyonla alınmıştı.
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