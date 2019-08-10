Bursa'da korkutan orman yangını!
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
YAŞAM 09.08.2019, 16:41 Osman Abaz
YENİŞEHİR ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başlarken havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri çağırıldı.
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