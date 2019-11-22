Bu yöntemle prezervatif tarihe karışacak! Kullanım süresi tam 13 yıl

Hintli bilim insanlarının üzerinde çalışmalar yaptığı yeni doğum kontrol yöntemi Hindistan'da tanıtıldı. Erkekler için uygun görülen bu yöntemin geçerlilik süresi 13 yıl ve enjeksiyon yoluyla sperm akışını engelliyor.Piyasaya sürülmek için hazır olan ilaç için 7 ay süreceği tahmin edilen bir onay süreci var. Eğer ilaç bu onaydan geçerse dünyanın dört bir yanında satışa sunulacak.Dünyada ilk onaylı erkek doğum kontrolü olarak kabul edilecek olan bu yöntem için bilim insanları 25 yıl çalıştı.Cinsel sağlıkta olay yaratacak bu yöntemin, hiçbir yan etkisinin olmadığı belirtiliyor.