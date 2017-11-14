BU yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?14.11.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 14.11.2017-15:53

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?

TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçişte sınav sistemi yeniden düzenlendi. Peki bu yeni düzende 8. sınıfta okuyan öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı?

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Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?

TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçişte sınav sistemi yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sınav sistemine dair yaptığı açıklamada, sınava girme zorunluluğun ortadan kalktığını belirtti. Köklü liselere ve özel liselere girmek isteyen öğrencileri ise Haziran ayı başında yine bir merkezi sınav bekliyor.

MEB’in ilk açıklaması sonrasında bu sınava öğrencilerin %5’nin girmesi öngörülüyordu. Ancak geçtiğimiz gün yapılan Özel Okullar Birliği açıklamasından sonra bu sayını çok daha fazla olacağı açıktır. Çünkü elliyi aşkın özel okulu bünyesinden barındıran Özel Okullar Birliği bu yıl MEB tarafından yapılan sınav sonuçları ile öğrenci alacaklarını açıkladılar.

Bu yılın sonunda görünen tek bir sınav var. Henüz tarihi net olmamakla birlikte Haziran ayının başında yapılacak, 60 soru üzerinden 90 dakika süre ile tek oturumda tamamlanacak.

Bu yıl sınava girecek öğrencilerin, sadece 8. sınıf müfredatından sorumlu tutulmaları yönünde talepler değerlendiriliyor. Ancak, bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamalarına göre 6, 7 ve 8. sınıf konularından soru geleceği yönündeydi.

Sınavın tarifi, zamanı, uygulanış biçimi ne olursa olsun bunun bir çoktan seçmeli sınav olacağını belirten ide okulları Ortaokul Müdür Yardımcısı/Akademik Koordinatörü Melih Ertunç, öğrencilere sınava hazırlanma sürecinde tavsiyelerde bulundu.

Düzenli ders çalışarak konu tekrarı yapın

Melih Ertunç, düzenli ders çalışmış, konu tekrarı yapmış, deneme sınavları ile yerini sağlamlaştırmış her öğrencinin başarılı olacağını vurgulayarak, “Sınavın Haziran ayında uygulanacak olması nedeniyle bazı öğrencilerimiz rehavete kapılmış olabilir, vakit geçirmeden bu duygudan çıkılmalıdır. Düzenli olarak ders çalışmaya, pratik yapmaya başlanmalı, ritmik aralıklarla konu tekrarı yapılmalıdır.” dedi.

Kendinize kısa periyodlarda hedefler koyun

“Her ders için haftalık, aylık ve iki tane 3 aylık hedef konulmalıdır. Bu hedeflere ulaşıldığında yeni hedefler ile revize edilmelidir. Başarı ile ulaşılan hedeflerin sonunda küçük ödüller mutlaka olmalıdır.”

6. ve 7. sınıftan soru çıkması gözünüzü korkutmasın

“Sınavda 6. ve 7. sınıftan soru çıkacak olması çok da korkutucu bir durum değil, zira zaten sarmal müfredat sisteminde konu işliyoruz. Bugün anlattığımız konuların daha kolayı ve dar kapsamlısını geçen yıl ve ondan önceki yıl anlattık. Bu anlamda öğrencilerimiz 6 ve 7. sınıf kaynaklarına haftada iki gün göz atmalı, hatırlatıcı sorular çözmelidir. Geçtiğimiz yıl zor gelen sorunun aslında ne kadar kolay olduğunu görmek, öğrencilerimize olumlu motivasyon olarak geri dönecek.”

Eski sınav sistemleriyle karşılaştırma içerisine girmeyin

“Öğrencilerimiz bu sınavı olduğu gibi kabul etmeli, TEOG yada başka bir sistem ile karşılaştırmamalıdır. Bu sınav yardımı ile istediği liseye girecek 8. sınıf öğrencisi sınavı amaç değil, araç olarak algılamalıdır.”

ide okulları’nda sistem üstü bir anlayışla tek bir sınav mantığına göre değil, çok daha yüksek bir donanıma göre öğrenci yetiştirmek için güçlü bir program uygulanıyor.Her biri en az 10 yıl deneyimli,nitelikli okullarda görev almış eğitim kadrosuyla, bilginin yanı sıra becerilere odaklanıyor. Öğrenciler, bu mantıkla hem hayata, hem de her türlü sınava en iyi şekilde hazırlanıyor.