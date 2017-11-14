Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
109641
ALTIN
158.806
DOLAR
3.8729
STERLİN
5.0754
EURO
4.5486
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
banner468

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?

TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçişte sınav sistemi yeniden düzenlendi. Peki bu yeni düzende 8. sınıfta okuyan öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı?

Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?

TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçişte sınav sistemi yeniden düzenlendi. Peki bu yeni düzende 8. sınıfta okuyan öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı?

14 Kasım 2017 Salı 16:00
Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?
banner404

BU yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?14.11.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 14.11.2017-15:53
Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?
TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçişte sınav sistemi yeniden düzenlendi. Peki bu yeni düzende 8. sınıfta okuyan öğrenciler sınava nasıl hazırlanmalı?

CROPYSitene Ekle
Bu yıl 8. sınıfta okuyan öğrenciler, sınava nasıl hazırlanmalı?
TEOG’un kaldırılmasıyla birlikte orta öğretimden liseye geçişte sınav sistemi yeniden düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yeni sınav sistemine dair yaptığı açıklamada, sınava girme zorunluluğun ortadan kalktığını belirtti. Köklü liselere ve özel liselere girmek isteyen öğrencileri ise Haziran ayı başında yine bir merkezi sınav bekliyor.

MEB’in ilk açıklaması sonrasında bu sınava öğrencilerin %5’nin girmesi öngörülüyordu. Ancak geçtiğimiz gün yapılan Özel Okullar Birliği açıklamasından sonra bu sayını çok daha fazla olacağı açıktır. Çünkü elliyi aşkın özel okulu bünyesinden barındıran Özel Okullar Birliği bu yıl MEB tarafından yapılan sınav sonuçları ile öğrenci alacaklarını açıkladılar.

Bu yılın sonunda görünen tek bir sınav var. Henüz tarihi net olmamakla birlikte Haziran ayının başında yapılacak, 60 soru üzerinden 90 dakika süre ile tek oturumda tamamlanacak.

Bu yıl sınava girecek öğrencilerin, sadece 8. sınıf müfredatından sorumlu tutulmaları yönünde talepler değerlendiriliyor. Ancak, bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamalarına göre 6, 7 ve 8. sınıf konularından soru geleceği yönündeydi.

Sınavın tarifi, zamanı, uygulanış biçimi ne olursa olsun bunun bir çoktan seçmeli sınav olacağını belirten ide okulları Ortaokul Müdür Yardımcısı/Akademik Koordinatörü Melih Ertunç, öğrencilere sınava hazırlanma sürecinde tavsiyelerde bulundu.

Düzenli ders çalışarak konu tekrarı yapın

Melih Ertunç, düzenli ders çalışmış, konu tekrarı yapmış, deneme sınavları ile yerini sağlamlaştırmış her öğrencinin başarılı olacağını vurgulayarak, “Sınavın Haziran ayında uygulanacak olması nedeniyle bazı öğrencilerimiz rehavete kapılmış olabilir, vakit geçirmeden bu duygudan çıkılmalıdır. Düzenli olarak ders çalışmaya, pratik yapmaya başlanmalı, ritmik aralıklarla konu tekrarı yapılmalıdır.” dedi.

Kendinize kısa periyodlarda hedefler koyun

“Her ders için haftalık, aylık ve iki tane 3 aylık hedef konulmalıdır. Bu hedeflere ulaşıldığında yeni hedefler ile revize edilmelidir. Başarı ile ulaşılan hedeflerin sonunda küçük ödüller mutlaka olmalıdır.”

6. ve 7. sınıftan soru çıkması gözünüzü korkutmasın

“Sınavda 6. ve 7. sınıftan soru çıkacak olması çok da korkutucu bir durum değil, zira zaten sarmal müfredat sisteminde konu işliyoruz. Bugün anlattığımız konuların daha kolayı ve dar kapsamlısını geçen yıl ve ondan önceki yıl anlattık. Bu anlamda öğrencilerimiz 6 ve 7. sınıf kaynaklarına haftada iki gün göz atmalı, hatırlatıcı sorular çözmelidir. Geçtiğimiz yıl zor gelen sorunun aslında ne kadar kolay olduğunu görmek, öğrencilerimize olumlu motivasyon olarak geri dönecek.”

Eski sınav sistemleriyle karşılaştırma içerisine girmeyin

“Öğrencilerimiz bu sınavı olduğu gibi kabul etmeli, TEOG yada başka bir sistem ile karşılaştırmamalıdır. Bu sınav yardımı ile istediği liseye girecek 8. sınıf öğrencisi sınavı amaç değil, araç olarak algılamalıdır.”

ide okulları’nda sistem üstü bir anlayışla tek bir sınav mantığına göre değil, çok daha yüksek bir donanıma göre öğrenci yetiştirmek için güçlü bir program uygulanıyor.Her biri en az 10 yıl deneyimli,nitelikli okullarda görev almış eğitim kadrosuyla, bilginin yanı sıra becerilere odaklanıyor. Öğrenciler, bu mantıkla hem hayata, hem de her türlü sınava en iyi şekilde hazırlanıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sınav8.SINIFTEOGYeni Sistem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'nin konuştuğu gencin hayatı dram çıktı
Türkiye'nin konuştuğu gencin hayatı dram çıktı
Hobi olarak başladığı solucan gübresi işi geçim kaynağı oldu
Hobi olarak başladığı solucan gübresi işi geçim kaynağı oldu
Maratonda evlenme teklifi
Maratonda evlenme teklifi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim