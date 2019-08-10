‘Bu öğrenciden korkuyorum’
Hukuk fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmeden önce çevresine, “Bu öğrenci hiç tekin biri değil, korkuyorum” demiş
ANKARA'DA Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel (27) sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından 2 Ocak’ta fakültedeki odasında bıçaklanarak ve silahla vurularak öldürülmüştü. Ailenin avukatları tarafından hazırlanıp savcılığa sunulan raporda, Hikmet’in akademisyen Damar’a karşı duyduğu kinin 2016’da kopyadan yakalanmasıyla başladığı, sonra “Bu iş burada kalmadı, seninle görüşeceğiz” dediği yer aldı. Ceren Damar Şenel’in cinayet günü meslektaşı H.D.’ye, Hikmet’in daha önce de kopyadan ceza aldığını, bu yüzden korktuğunu söylediği raporda yer aldı.
Zafer kazanmış gibi!
Cinayet günü, Hikmet hakkında tutulan kopya tutanağını dersin hocasına teslim eden Damar, tanıklardan S.B. ile buluştu. Damar’ın S.B.’ye de öğrenci Hikmet’in tekin biri gibi durmadığını ve korktuğunu, tedirgin olduğunu söylediğine raporda yer verildi. Raporda, “Cinayetin ardından tanıkların içeri girmesiyle soğukkanlı bir biçimde bıçağını kılıfına takan Hikmet, tanıklardan N.’ye zafer kazanmış gibi baktıktan sonra odadan çıktı. Akademisyenlerin ‘yakalayın’ bağrışmalarının ardından hızla uzaklaşan Hikmet’i, üniversite öğrencisi A.E.G. kovalamaya başladı. Hikmet, kendisini 1 kilometre kovalayan öğrenciyi uzaklaştırmak için aralarında 50 metre mesafe kala iki el ateş etti. Açılan ateş sonucu Hikmet’i takibi bırakan A.E.G. ise tesadüfen olay yerinden geçen polislere durumu anlattı” denildi. Raporda sanığın Kıbrıs’tan geçiş yapmasaydı, oradaki hocalara zarar vereceğini ifade ettiği de yazıldı. Çevresine Çankaya Üniversitesi’nde görevli iki öğretim üyesini öldüreceğini söylediği de belirtilen sanık, cinayetten sonra tutuklanmıştı.
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