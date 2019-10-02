Bu nasıl kütüphaneci! 14 yaşındaki öğrenciyle okulda basıldı

AMERİKA'NIN Güney Jersey eyaletinde bulunanKingsway ortaokulunda kütüphaneci olarak çalışan 38 yaşındaki Kimberly Pinkham, 14 yaşındaki bir erkek öğrenci ile ilişkiye girdi. Öğrenciyle ilişkisinin tespit edilmesinden sonra kadının işine son verildi.

ÖĞRENCİNİN FOTOĞRAFI MASASINDAYDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra polisin yaptığı soruşturma kapsamında Kimberly'in öğrenci ile gerek okulda gerek okul dışında ilişkiye girdiğini ve öğrencinin fotoğrafını çalışma masasının üzerine koyduğu ortaya çıktı.

BASIN ODASINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

Bir okul çalışanının Kimberly ve ilişki yaşadığı 14 yaşındaki öğrenciyi okulun basın odasında ilişkiye girerken görmesinden sonra durumu üstlerine bildirmesinden sonra ilişki ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında öğrenciye cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan kütüphaneci kadın, ilk mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme 12 ekim tarihinde görülecek davada nihai kararını verecek.