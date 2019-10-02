banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Bu nasıl kütüphaneci! 14 yaşındaki öğrenciyle okulda basıldı

Amerika'nın Güney Jersey eyaletindeki Kingsway ortaokulunda kütüphaneci olan 38 yaşındaki Kimberly Pinkham, 14 yaşındaki erkek öğrenci ile ilişkiye girmesi sonucu işten kovuldu.

YAŞAM 02.10.2019, 16:36
Bu nasıl kütüphaneci! 14 yaşındaki öğrenciyle okulda basıldı
banner404

AMERİKA'NIN Güney Jersey eyaletinde bulunanKingsway ortaokulunda kütüphaneci olarak çalışan 38 yaşındaki Kimberly Pinkham, 14 yaşındaki bir erkek öğrenci ile ilişkiye girdi. Öğrenciyle ilişkisinin tespit edilmesinden sonra kadının işine son verildi.

ÖĞRENCİNİN FOTOĞRAFI MASASINDAYDI

Olayın ortaya çıkmasından sonra polisin yaptığı soruşturma kapsamında Kimberly'in öğrenci ile gerek okulda gerek okul dışında ilişkiye girdiğini ve öğrencinin fotoğrafını çalışma masasının üzerine koyduğu ortaya çıktı.

BASIN ODASINDA İLİŞKİYE GİRDİLER

Bir okul çalışanının Kimberly ve ilişki yaşadığı 14 yaşındaki öğrenciyi okulun basın odasında ilişkiye girerken görmesinden sonra durumu üstlerine bildirmesinden sonra ilişki ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında öğrenciye cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan kütüphaneci kadın, ilk mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme 12 ekim tarihinde görülecek davada nihai kararını verecek.

#Amerika #kütüphane #Kimberly Pinkham #ilişki
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
İmsak 05:28
Güneş 06:47
Öğle 12:52
İkindi 16:11
Akşam 18:46
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545