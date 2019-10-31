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Bu nasıl anne? Kızlarının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip sattı!

8 ve 14 yaşında olan öz kızlarının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip satan 35 yaşındaki kadın, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YAŞAM 31.10.2019, 16:14
Bu nasıl anne? Kızlarının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip sattı!
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İSVEÇLİ bir kadın 8 ve 14 yaşında olan kızlarının cinsel içerikli görüntülerini çekip internet üzerinde sattığı gerekçesiyle mahkum edildi. İspanya'nın güney kıyısındaki şehri Costa del Sol'de İspanyol güvenlik güçlerince yakalanıp İsveç'e iade edilen 35 yaşındaki kadın 6 yıl hapis cezasına çaptırıldı.İsveç polisi, bazı kadınların çocuklarla ilgili uygunsuz görüntüler çekerek internette paylaştığını öğrenince savcılık soruşturma başlattı. Europol'ün devreye girdiği bir operasyonla yetkililer 3 kadından ikisini İsveç'te gözaltına alırken, ülke dışına kaçtığı belirlenen diğer kadının peşine düştü. Dört çocuğuyla önce Malta'ya gittiği belirlenen kadının daha sonra İspanya'ya kaçtığı tespit edildi.

POLİS, ADRESİNİ SOSYAL MEDYADAN BULDU

İspanya'da birçok kez yer değiştiren ve sahte bir adreste kayıtlı olduğu belirlenen kadın ve çocuklarının izine, polis çocuklardan birinin sosyal medya paylaşımları üzerinden rastladı. İspanyol Guardia Civil ekiplerinin de katıldığı Kasino adı verilen operasyonla polis, kadın ve çocukları Costa del Sol iline bağlı Benalmadena şehrinde kaldıkları evde yakaladı.

GÖRÜNTÜLERİ SATIN ALANLAR DA TUTUKLANDI

Yapılan incelemede kadının evde yaşları 14 ile 5 arasında değişen 4 çocuğuyla birlikte oturduğu ve bunlardan ikisini kullanarak cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Polis evde ele geçirilen metaryellere de el koydu. Soruşturma kapsamında söz konusu cinsel istismar görüntülerini satın aldığı tespit edilen 3 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Anne #cinsel içerikli görüntüler #İspanya
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