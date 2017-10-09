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Bu mesleklerdeki kadınlar aldatıyor! Parayla oynayanlar ilk sıralarda

Çöpçatanlık sitesi Victoria Milan'ın 5 bin 658 aldatan kadınla yaptığı bir araştırma 'en riskli' meslek gruplarını ortaya koydu...

Bu mesleklerdeki kadınlar aldatıyor! Parayla oynayanlar ilk sıralarda

Çöpçatanlık sitesi Victoria Milan'ın 5 bin 658 aldatan kadınla yaptığı bir araştırma 'en riskli' meslek gruplarını ortaya koydu...

09 Ekim 2017 Pazartesi 14:20
Bu mesleklerdeki kadınlar aldatıyor! Parayla oynayanlar ilk sıralarda
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ARAŞTIRMAYA katılan kadınların (yüzde 65) üçte ikisi, iş yerinde aldattığını söylüyor. Bunların yüzde 85'i ise iş arkadaşıyla beraberliği tavsiye etmiyor.Araştırma, iş arkadaşıyla birliktelik yaşamanın, işi daha heyecan verici, eğlenceli ve kolay kıldığını ortaya koydu.
Aldatanlar, iş yerlerinin biriyle bağlantı kurmanın en kolay yerler olduğunu söylüyor.
İşte kocalarını en çok aldatan kadınların sırasıyla meslek grupları...
1-Bankacılar
2-Borsacılar
3-Pilotlar
4-Hostesler
5-Doktorlar
6-Hemşireler
 

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Anahtar Kelimeler:
KadınAldatmak
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