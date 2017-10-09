Bu mesleklerdeki kadınlar aldatıyor! Parayla oynayanlar ilk sıralarda

ARAŞTIRMAYA katılan kadınların (yüzde 65) üçte ikisi, iş yerinde aldattığını söylüyor. Bunların yüzde 85'i ise iş arkadaşıyla beraberliği tavsiye etmiyor.Araştırma, iş arkadaşıyla birliktelik yaşamanın, işi daha heyecan verici, eğlenceli ve kolay kıldığını ortaya koydu.

Aldatanlar, iş yerlerinin biriyle bağlantı kurmanın en kolay yerler olduğunu söylüyor.

İşte kocalarını en çok aldatan kadınların sırasıyla meslek grupları...

1-Bankacılar

2-Borsacılar

3-Pilotlar

4-Hostesler

5-Doktorlar

6-Hemşireler

