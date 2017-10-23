Bu köyde, ağaçlardan meyve yemek tek şartla helal!

ERZİNCAN'A 115 İliç ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki 45 haneli Dikmen Köyü'nde köy derneği ve halkın işbirliği ile yaklaşık 3 kilometrelik yol güzergahına 700 meyve fidanı dikildi. Köylüler tarafından sulaması ve bakımı yapılan fidanlar meyve vermeye başlayınca köy derneği yönetimi ilginç bir karar aldı.

"AĞAÇLARA ZARAR VERMEDEN MEYVE YİYEBİLİRSİNİZ"

Anayoldan köye çıkan yaklaşık 7 kilometrelik yola 'Bu köydeki ağaçlardan zarar vermeden meyve yiyebilirsiniz helaldir' yazılı tabelalar asıldı. Köye gelenleri direklere asılı bu tabelalar karşılıyor.

700 MEYVE FİDANİ DİKTİLER

İstanbul'da oturan ve yaz aylarını köyünde geçiren 60 yaşındaki Mülazim Karaca, köy derneğinin desteği ile köy ve çevresinde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını ifade ederek, köye çıkan yola yaklaşık 700 meyve fidanı diktiklerini söyledi.

"HERKES YİYEBİLİR YALNIZ AĞAÇLARA ZARAR VERMEMEK ŞARTIYLA"

Köylerini güzelleştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Karaca, "Köyümüz iki ilçeyi bağlayan yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle ziyaretçimiz çok oluyor. Yolun iki tarafına dikilen meyve ağaçlarından gelip geçen herkes istediği şekilde yiyebilir, yalnız ağaçlara zarar vermemek şartı ile. Canı çeken herkes güzelce yesin" diye konuştu.

"İSTİYORUZ Kİ KÖYE GELENLER DE YEŞİLE DEĞER VERSİN"

Köyde oturan Ali Karaca ise "Zarar vermemek şartı ile helal olsun yazılı tabelalar astık. Köyümüzün çevresine elma, armut, şeftali, kiraz, dut gibi içeşitli meyve ağaçları dikerek yeşillendirdik. Ağaçlandırmaya önem veriyoruz. İstiyoruz ki köyümüze gelen misafirlerimiz de bizim kadar yeşile değer versin" dedi.