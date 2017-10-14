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Bu kentte kahvehanelerde çay değil süt tüketiliyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki kahvehanelerde yaklaşık 10 yıldır havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara soba üzerinde kaynatılan organik süt satılıyor. Çayla aynı fiyattan verilen sıcak süte vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Bu kentte kahvehanelerde çay değil süt tüketiliyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki kahvehanelerde yaklaşık 10 yıldır havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlara soba üzerinde kaynatılan organik süt satılıyor. Çayla aynı fiyattan verilen sıcak süte vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:51
Bu kentte kahvehanelerde çay değil süt tüketiliyor
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TÜRKİYE'DE en fazla organik süt üretilen ilçelerinden biri olan Kelkit'te insanlar kış mevsiminde gün boyu doğal ve besleyici olan sütü çaya alternatif olarak tüketiyor. Vatandaşlar, ilçe ekonomisine üreticiler açısından ayrı bir katkı sağlayan ve yön veren uygulamanın, Türkiye'nin her noktasında örnek alınması gerektiğini kaydediyor.

İlçe merkezindeki kahvelerin neredeyse tamamında yapılan uygulamaya özellikle Cumartesi günleri kurulan halk pazarına ilçe dışından gelen esnaflar ilgi gösterirken, başta öğretmenler olmak üzere memur kesimi de yoğun ilgi gösteriyor. Sabahın erken saatinde açılan kahvehanelerde Kelkit ilçesiyle özdeşleşen sobaların tutuşturulmasının ardından tencereyle soba üzerinde kaynatılan sütlerin bu sayede de daha lezzetli olduğu ifade ediliyor.


Kaynadıktan sonra demliğe aktarılarak çay kazanlarının buharı sayesinde gün boyu sıcak kalan sütün tüketimi her kahvede günlük ortalama 15-20 litre arasında değişiyor.

"SÜTÜ KENDİ KÖYÜM OLAN AKSÖĞÜT VE DİĞER KÖYLERDEN DE ALIYORUZ"

Pazar yeri mevkiinde 10 yıldır kahvehane işleten Murat Balcı, müşterilerin talep etmesi üzerine 7 yıldır süt sattıklarını, bazı kahvelerin bu konuda kendilerine öncülük yaptığını belirterek, "Pazar yerindeki kahvemizde biz de denedik ve tuttu. Memleketimizdeki farklı illerden bu konuda güzel geri dönüşler aldık. Süt herkese faydalı bir içecek. Talep de güzel. Yaşlısından gencine herkes içiyor. Sütü kendi köyüm olan Aksöğüt ve diğer köylerden de alıyoruz. Günlük 3-4 bidon süt gidiyor. Cumartesi günleri halk pazarımız. O gün çevre illerden gelen pazarcılar da kendi illerinde olmadığı için çok beğeniyor" dedi.

Bazı vatandaşların meşhur Kelkit ketesiyle birlikte büyük süt içerek sabah kahvaltısını da yaptığını ifade eden Balcı, sabahın ilk saatlerinde açtıkları dükkanda ilk işlerinin sobayı yakmak, ardından da soba üzerinde sütü kaynatmak olduğunu belirtti.

"KIŞ MEVSİMİNDE HAVALAR SOĞUDUĞU ZAMAN SÜTE RAĞBET ARTAR BURADA"

Diğer işletmeci Ebuzer Önal ise kış mevsiminde çaydan ziyade süte yönelik bir dönüş olduğunu ifade ederek "Kış mevsimi olduğu, havalar soğuduğu zaman süte rağbet artar burada. Sobanın yanmasıyla birlikte insanlar çaydan ziyade farklı bir şeyler tatmak istiyor. Biz de süt uygulaması başlattık. Gayette olumlu karşılandı ve devam ediyor. Kışın soba yandığında sobanın üzerinde sütü kaynatınca daha lezzetli oluyor. Soğuktan üşüyenler sobanın etrafında ısınırken "Süt içelim" diyorlar artık. Çaydan ziyade süte yönelik güzel bir dönüş var" diye konuştu.


"KELKİT EKONOMİSİNE AYRI BİR YÖN VEREN HİZMETTİR"

Pazar yerinde esnaf olan Ümit Keskin ise vatandaşların uygulamadan çok memnun olduğunu, ayrıca süt üretimi yapan çiftçilerin de memnun olduğuna değinerek, "Özellikle kışın süt uygulaması yapılıyor. Çok memnunuz. Teşvik oluyor. Halkımız genel olarak memnun bu uygulamadan. Süt pazarında sıkıntı olmadığı için de çiftçilerimiz de memnun. Kelkit ekonomisine ayrı bir yön veren hizmettir" dedi.

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GümüşhaneSütKahvehane
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