Bu görüntüleri bir daha göremeyebilirsiniz! Türkiye'de görüntülendi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, av koruma ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Kayseri Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, neslinin tükenme riski yüksek olan alaca sansarları topluluk olarak görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca paylaşılan görüntülerde, 3 bireyli alaca sansar topluluğu yer aldı.

Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce (IUCN) oluşturulan ve 'hassas kategori' diye adlandırılan 'kırmızı liste'de yer alıyor. Yaşama alanları Avrupa'dan Kuzey Çin Bölgesi'ne kadar uzanan alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarın özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor.