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Bu bacakların bir kadına ait olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Kendini spora adayan Ukraynalı Bakhar Nabieva'nın kaslarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakhar'ın kaslarını kimisi çok beğendi, kimisi hiç beğenmedi

Bu bacakların bir kadına ait olduğunu duyan şaşıp kalıyor

Kendini spora adayan Ukraynalı Bakhar Nabieva'nın kaslarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bakhar'ın kaslarını kimisi çok beğendi, kimisi hiç beğenmedi

31 Aralık 2017 Pazar 11:51
Bu bacakların bir kadına ait olduğunu duyan şaşıp kalıyor
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UKRAYNALI sporcu Bakhar Nabieva, hayatını vücut geliştirmeye adadı. Bakhar'ın bacaklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

INSTAGRAM'DA 1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

 Instagram ve Youtube'da paylaştığı videolar ile de adından sıkça söz ettiren Azerbaycan asıllı Ukraynalı Bakhar, tutkusu olduğu fitness sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaştı. Instagram takipçiler 1.5 milyonu aştı. Nabieva, kaslı bacakları ve mükemmel vücudu ile fitness ailesinin en ünlü isimlerinden birisi

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