Bu bacakların bir kadına ait olduğunu duyan şaşıp kalıyor

UKRAYNALI sporcu Bakhar Nabieva, hayatını vücut geliştirmeye adadı. Bakhar'ın bacaklarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
INSTAGRAM'DA 1,5 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Instagram ve Youtube'da paylaştığı videolar ile de adından sıkça söz ettiren Azerbaycan asıllı Ukraynalı Bakhar, tutkusu olduğu fitness sayesinde yüz binlerce takipçiye ulaştı. Instagram takipçiler 1.5 milyonu aştı. Nabieva, kaslı bacakları ve mükemmel vücudu ile fitness ailesinin en ünlü isimlerinden birisi
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