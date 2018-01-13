Bu acıya yürek dayanmaz! Torununun başında böyle ağladı

ABD’NİN Florida Eyaleti’nde yaşayan Ally Parker, birkaç hafta içinde iki acı birden yaşayacak.

Parker’ın 5 yaşındaki kızı Braylynn Lawhon’ın nadir görülen agresif bir beyin kanseri türü nedeniyle birkaç haftalık ömrü kaldı.

Amansız bir nörolojik hastalık nedeniyle babası Sean’ın da....

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Parker, babasının kızının hasta yatağının başında ağlarken çekilmiş bir fotoğrafını Facebook’ta paylaşarak GoFundMe üzerinden başlattığı kampanya ile yardım istedi.

Çünkü kızının ve babasının hastane masraflarını sigorta karşılamıyor. Ally Parker'ın verdiği bilgiye göre masraflar şimdiden 300 bin doları (1.2 milyon TL) geçti.

(Habertürk)