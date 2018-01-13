Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun

UYKU apnesi uyku sırasında nefes alıp vermenin kesilmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.

Beyindeki ve vücuttaki oksijen eksikliğinden dolayı meydana gelir ve iki çeşidi vardır:

Tıkayıcı uyku apnesi (OSA):

Tıkayıcı uyku apnesi (obstructive sleep apnea – OSA) uyku sırasında boğazdaki dokuların ve kasların gevşeyerek nefes yolunu tıkaması sonucu oluşur.

Merkezi uyku apnesi:

Merkezi uyku apnesi beyinin solunumu kontrol eden kaslara doğru sinyaller göndermemesi sonucunda ortaya çıkar. Nadir olarak görülen bir durumdur.

Uyku apnesi her yaştan insanda görülebilir. Başlıca sebepleri obezite, genetik, reflü, boyun genişliğinin fazla olması, alerji, sinüs problemleri veya deviasyon nedeniyle burun tıkanıklığıdır. Erkeklerde ve 40 yaş üzeri kişilerde görülme oranı daha fazladır. Uyku kalitesini arttırmanın çok kolay, pratik ve doğal bir yöntemi vardır. Tek yapmanız gereken aşağıdaki bitkilerden birini ya da birkaçını yatak odanıza koymak!

Aloe Vera

Aloe Vera gece boyunca odadaki oksijen miktarını arttırır, sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratır. Uykusuzluğa iyi gelir.

Lavanta



Stresi ve anksiyeteyi giderici güçlü özelliklere sahiptir. Kalp atışlarını yavaşlatarak uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Paşa kılıcı



Geceleri daha fazla oksijen salgılar, hava kalitesini arttırır ve nefes almayı kolaylaştırır.

Sarmaşık



Odadaki hava kalitesini arttırır, oksijen salgılar, havadaki toksinleri emer ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur