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Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun

Bir çok kişi geceleri uyuma zorluğu çekiyor. Uykusuzluk, uyku apnesi, kabus görme ve uyku bozukluğu en sık karşılaşılan sorunlar oluyor

Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun

Bir çok kişi geceleri uyuma zorluğu çekiyor. Uykusuzluk, uyku apnesi, kabus görme ve uyku bozukluğu en sık karşılaşılan sorunlar oluyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:53
Bu 4 bitkiyle uykusuzluktan ve uyku apnesinden kurtulun
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UYKU apnesi uyku sırasında nefes alıp vermenin kesilmesi sonucu oluşan bir rahatsızlıktır.
Beyindeki ve vücuttaki oksijen eksikliğinden dolayı meydana gelir ve iki çeşidi vardır:
Tıkayıcı uyku apnesi (OSA):
Tıkayıcı uyku apnesi (obstructive sleep apnea – OSA) uyku sırasında boğazdaki dokuların ve kasların gevşeyerek nefes yolunu tıkaması sonucu oluşur.
Merkezi uyku apnesi:
Merkezi uyku apnesi beyinin solunumu kontrol eden kaslara doğru sinyaller göndermemesi sonucunda ortaya çıkar. Nadir olarak görülen bir durumdur.
Uyku apnesi her yaştan insanda görülebilir. Başlıca sebepleri obezite, genetik, reflü, boyun genişliğinin fazla olması, alerji, sinüs problemleri veya deviasyon nedeniyle burun tıkanıklığıdır. Erkeklerde ve 40 yaş üzeri kişilerde görülme oranı daha fazladır. Uyku kalitesini arttırmanın çok kolay, pratik ve doğal bir yöntemi vardır. Tek yapmanız gereken aşağıdaki bitkilerden birini ya da birkaçını yatak odanıza koymak!
Aloe Vera
Aloe Vera gece boyunca odadaki oksijen miktarını arttırır, sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratır. Uykusuzluğa iyi gelir.
Lavanta


Stresi ve anksiyeteyi giderici güçlü özelliklere sahiptir. Kalp atışlarını yavaşlatarak uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Paşa kılıcı


Geceleri daha fazla oksijen salgılar, hava kalitesini arttırır ve nefes almayı kolaylaştırır.
Sarmaşık


Odadaki hava kalitesini arttırır, oksijen salgılar, havadaki toksinleri emer ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur

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Anahtar Kelimeler:
UykusuzlukUyku Apnesi
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