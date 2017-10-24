Bozkırın ortasında kangal mucizesi! Sabaha kadar başında bekledi

ERZİNCAN Başpınar köyü mezrasında koyunlarını otlatmaya çıkaran Celal Gül isimli sürü sahibi, gece sürünün arkasında doğuran koyunu fark etmedi. Sürü sahibi kuzuyu göremeyince kangal çoban köpeği savunmasız kuzunun başında sabaha kadar nöbet tuttu.

HAVLAYARAK HABER VERDİ

Sabah saatlerinde çayını içerken köpeğin havlamasını duyan sürü sahibi sesin geldiği yöne doğru gittiğinde küçük kuzu ile başında bekleyen köpeğini görünce şaşkınlık yaşadı. Sürü sahibi Gül, çoban köpeklerinin en az insan kadar faydalı ve sadık olduğunu söyledi.

"GECE BOYUNCA BAŞINDA BEKLEMİŞ"

Kendileri için çoban köpeklerinin olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Gül, "Gece koyunları otlağa çıkardım. Sürünün önünden gidiyordum tek olduğumdan dolayı sürünün arkası ise kangal köpeğime emanet. Gece geç saatlerde köpeğimin sürünün yanında olmadığını fark ettim ancak kurtların kokusunu aldı ondan dolayı onların peşinden gitti sandım oralı olmadım. Sabah oldu çayımı içiyordum uzaktan köpeğimin sesini duydum. ve hemen koşarak sesin geldiği yöne gittim. Bir de baktım ki köpeğim ve yanında bir kuzu. Gece boyunca başında beklemiş telef olmasın diye. Kuzuyu aldım getirdim annesini buldum ve emzirttim" dedi.