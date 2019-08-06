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Böyle vicdansızlık görülmedi! Tüfekle...
Ardahan'da av tüfeğiyle telef edilmiş boz ayı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve Göle Kaymakamlığına bildirdi.
YAŞAM 06.08.2019, 12:29 06.08.2019, 12:35 Toygar Dim
EKİPLERİN çalışması sonucu çöplüğe yiyecek bulmaya giden boz ayının avcılar tarafından tüfekle vurularak telef edildiği belirlendi.
Göle Kaymakamı Cevat Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını belirterek, "Ekipler şu an gerekli inceleme çalışmasını yapıyor. Henüz kim tarafından vurulduğu tespit edilmedi." diye konuştu.
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