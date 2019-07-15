Böyle skandal görülmedi! Plajda oral seks yaptı

İNGİLİZ The Sun gazetesinin haberine göre; adam plajda yatan kadına oral seks yaparken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olaya şahit olan bir tanık, “Şaşakaldım ve şoke oldum. Dönüp bir daha baktım, sonra benim gördüğümü gören başka birileri var mı diye bir etrafa baktım” dedi.

Birkaç dakika devam edip durdukları ifade edilen çift, bir süre kucaklaştıktan sonra sevişmeye devam etmiş.

Olaya tanık olan kadın, gençlerin ve çocukların girebildiği halka açık bir plajda böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sussex Polisi ise İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada olaya ilişkin şikâyet aldıklarını teyit etti.

Muhafazakar yerel siyasetçi Dawn Barnett, çiftin gözaltına alınıp cezalandırılması yolunda çağrı yaptı.