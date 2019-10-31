Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüze yıllarca göz yumdu

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Sarena C. Hall isimli kadın, iki çocuğuna kabusu yaşattı.Kocasından 5 yıl önce boşandığı belirlenen 27 yaşındaki bekar anne, 64 yaşındaki aile dostu Marion Stang Jr.'ın, biri kız, biri erkek iki çocuğuna tecavüz etmesine seyirci kaldı.Yıllarca süren korkunç olay, komşuların şüphelenip sosyal hizmetleri aramasıyla ortaya çıktı. Eve gelen sosyal hizmetler görevlileri, yaptıkları incelemeler sonucu, yaşları 10'dan küçük olan iki çocuğun tecavüze uğradığını tespit etti ve polise haber verdi.Tecavüzcü ve cani anne, olayın ardından tutuklanırken, küçük çocukların devlet korumasına alındığı açıklandı. Canavar anne ve sapık aile dostunun, önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor.