Böyle ahlaksızlık görülmedi! Parkın ortasından ilişkiye girdiler

İNGİLTERE Londra'da bir çift, güpe dündüz Finsbury parkın ortasında parkta bulunan aile ve çocukları umursamadan ilişkiye girdi.

"YEMEĞİMİ BİLE YİYEMEDİM"

Olay Londra'da bir parkta gerçekleşti. Parka oturan çift önce birbirleri öpüp sarılmaya başladı. Daha sonra çift, parktaki insanlara umursamadan 10 dakika boyunca ilişkiye girdi. Olay sırasında parkta bulunan bir kişi "manzara karşısında şok geçirdiğini söyleyerek, "Öğle yemeğini yemek üzere parktaydım. Karşımda oturan çiftin ilişkiye girdiğini görünce ne yapacağımı bilemedim. Yemeğimi bile yiyemeden ortadan uzaklaştım." dedi. Görüntülerin sosyal medyada düşmesinin ardından Londra polisi, parkta ilişkiye girerek toplum ahlakına aykırı davranan çiftin yakalanması için çalışma başlattı.