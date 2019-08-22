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Boşanmak isteyen karısına acımadı! Motosikletle ezip palayla saldırdı
Çin'de bir adam, boşanma duruşmasından önce motoruyla karısını ezmeye çalıştı. Kadına çarpan saldırgan koca ardından bir otomobile çarptı. Kaza sonrası ayağa kalan adam ardından kadına palayla saldırdı.
YAŞAM 22.08.2019, 10:21 Melike Temir
ÇİN'in Guangdong eyaletine bağlı Fogang ilçesinde meydana gelen olayda boşanma duruşmasına giden bir adam, motoruyla arkadan karısına çarptı. Kadın, bir süre havada uçtuktan sonra ağaca çarpıp durabildi. Adam ise motoruyla bir otomobile arkadan vurarak durabildi.Bununla yetinmeyen adam, palayla kadına saldırmaya çalıştı. Kadın, etrafındaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay yerine hemen polis çağrıldı ve adam gözaltına alındı. Kadın, hafif yaralanmalar sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
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