Boşanma davası sonuçlanan kadın paraşütle uçup lokma dağıttı
Geçen yıl boşanma davasının ilk duruşmasında davul çaldıran Karaş, sonuçlanan davasını gökyüzünde kutladı
Bursa'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, dans eden ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.
Karaş, geçen yıl Bursa 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davasının ilk duruşmasından sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, dans etmişti. Dava sonuçlandığı zaman uçmak istediğini belirten Karaş, bu hayalini gerçekleştirdi.
Karaş, bu sabah Uludağ'ın eteklerinden yamaç paraşütüyle eğiticisinin eşliğinde havalandı, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'ndeki boş araziye iniş yaptı. Alanda kendisini bekleyen arkadaşlarının alkışladığı Karaş, lokma dağıttı. Karaş ayrıca havada 'Kadına şiddete ve ölümlerine son! Çocuk tacizlerine ve ölümlerine son! Şiddetin her türlüsüne son' yazılı pankart açtı.
Karaş, "Söz vermiştim, 'Boşandığım zaman uçacağım' demiştim. Davam bitti, sözümü tuttum. Şiddet görmüş bir kadın olarak 'Şiddetin her türlüsüne son' diyorum" diye konuştu.
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