Boşanma aşamasındaki eşini otomobilde uygunsuz vaziyette bastı! Ortalık karıştı

ZONGULDAK'IN Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.'yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

OTOBİLDE UYGUNSUZ ŞEKİLDE BASTI

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanma aşamasındaki eşi L.K.'yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı.

KENDİSİNİ DÖVEN KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.'yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi L.K.'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.