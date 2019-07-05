Boş tabut sokak ortasına 'şaka olsun diye' bırakılmış

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol ortasına bırakılan ve vatandaşları korkutan boş tabutun, gençlerin şakası olduğu ortaya çıktı.

Boş tabut sokak ortasına 'şaka olsun diye' bırakılmış
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MALKARA'NIN Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu kapatmış vaziyette 1 adet boş tabut bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede, tabutun Yaylagöne'deki caminin gasilhanesinden alındığı tespit edildi. Olayı aydınlatan jandarma ekibi, mahalle gençlerinin kendi aralarında şaka amaçlı tabutu yol ortasına bıraktıklarını ortaya çıkardı. Yaylagöneli S.G'nin, arkadaşları G.Ç., Ç.E., S.O., B.T. ve A.Ç'ye yaklaşık 1 ay önce şaka yaptığı ve 5 arkadaşı da sonrasında ona tabut şakası yapmak istediği öne sürüldü.  

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