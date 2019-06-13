Boş arazideki lüks aracın içinde fuhuş yaparken yakalandılar!

BOŞ arazideki lüks aracın içinde Gürcistan uyruklu Natalia J. isimli kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G. ile 3 kişi gözaltına alındı. İsmail G.'nin, çevresinde 'Hacı Baba' lakabıyla tanındığı ve poliste 'fuhuş yaptırmak' suçundan 3 kaydı olduğu belirtildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki boş arazide, lüks aracın içinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Dereköy yolunda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Natalia J.'yi otomobilde fuhuş yaparken yakaladı.

"HACI BABA" LAKABIYLA TANINIYOR

Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen Natalia J. ve onunla ilişkiye girdiği adam, fuhuş için bekleyen 2 kişi ve kadını fuhşa zorladığı öne sürülen İsmail G., gözaltına alındı. İsmail G.'nin, 'fuhuş yaptırmak' suçundan emniyette 3 kaydının bulunduğu ve çevresinde 'Hacı Baba' lakabıyla tanındığı belirtildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.