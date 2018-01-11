Biyonik cinsel organa sahip erkek cinsel ilişki robotları geliyor

GEÇTİĞİMİZ yıl, milyonlarca insanı besleyebilen pirinçten, görme yetisi olmayanlara görüş kazandıran gözlüğe kadar dünyaya birçok yenilik kazandırdı. Bu yenilikler, yeni yılda insanoğlunun hayatına hangi teknolojilerin gireceği konusunda merak uyandırırken, bunlardan birisinin biyonik penis olacağı öğrenildi.

SIRA, ERKEK CİNSEL İLİŞKİ ROBOTLARINDA

Independent'ya yer alan habere göre Realbotix adlı şirket, geçen yıl Harmony adı verilen ve bir yapay zeka uygulamasıyla çalışan, sohbet etme, hatta baştan çıkarma kapasitesine sahip kadın görünümlü cinsel ilişki robotları üretti. Şirket bu yıl erkek cinsel ilişki robotlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda üretilecek erkek robotlarda biyonik penis teknolojisi kullanılacak.

FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Realbotix'in kurucusu Matt McMullen, Daily Star Online'a yaptığı açıklamada, erkek cinsel ilişki robotları üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını duyurdu. McMullen, vibratörden daha ileri bir teknolojiye sahip olduğunu söylediği biyonik penisin modüler olacağını ve istenilen süre boyunca kullanılabileceğini belirtti.

İsmi henüz belirlenmeyen erkek cinsel ilişki robotlarından satın almak isteyenlerin ne kadar ödeme yapacağı belirsiz. Harmony kadın robotların fiyatı ise 15.000 dolar civarında.