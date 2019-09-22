Bir saat önce aldığı otomobili kül oldu
Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi
YAŞAM 22.09.2019, 13:26
DENİZHAN Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak aldığını söylediği öğrenildi.
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