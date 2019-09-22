banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Bir saat önce aldığı otomobili kül oldu

Mersin'de, yeni alınan ikinci el otomobil, seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi

YAŞAM 22.09.2019, 13:26
Bir saat önce aldığı otomobili kül oldu
banner404

DENİZHAN Günay idaresindeki 33 DOH 06 plakalı otomobilde  Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu Gülek Boğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen  nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar  üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün itfaiye ekiplerine otomobili bir saat önce ikinci el olarak  aldığını söylediği öğrenildi.

#mersin #Otomobil #ikinci el otomobil
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:38
Öğle 12:55
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Fenerbahçe 5 10
3. Denizlispor 5 8
4. Çaykur Rizespor 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Adana Demirspor 5 9
3. Keçiörengücü 5 9
4. Bursaspor 5 9
5. Hatayspor 4 8
6. Fatih Karagümrük 4 8
7. Altay 5 8
8. Akhisar Bld.Spor 4 7
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Burnley 6 8
8. Sheffield United 6 8
9. Chelsea 5 8
10. Arsenal 5 8
11. West Ham 5 8
12. Southampton 6 7
13. Crystal Palace 5 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 5 10
2. Sevilla 4 10
3. Atletico Madrid 5 10
4. Villarreal 5 8
5. Real Madrid 4 8
6. Athletic Bilbao 4 8
7. Barcelona 5 7
8. Levante 5 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Osasuna 5 7
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Celta de Vigo 5 5
15. Valencia 4 4
16. Mallorca 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 5 2
20. Leganés 4 0
banner440
banner545