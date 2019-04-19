Bir ev almak istedi... Servet ödedi,dolandırıldı

ALMANYA’da işçi olarak çalışan Bülent Ecik (40), 2016 yılında Türkiye’de yatırım yapmaya karar verdi. Kuzeni Tamer Ecik’in referansıyla Ankara’da müteahhitlik yapan Salih ve Rıza Taşdemir kardeşlerle tanıştı. Ecik, 90 bin Euro ödeyerek kardeşlerden bir daire satın aldı. Anlaşmaya göre her ay Ecik’e 800-1000 Euro kâr payı ödenecekti. Ecik tapuyu almaya gittiğinde ise dairenin üzerinde 280 bin TL’lik ipotek olduğu ortaya çıktı. Taşdemir kardeşlerin “Merak etme, biz ipoteği haftaya kaldırırız” demesi üzerine tapuyu devraldı. ‘DURUMUMUZ KÖTÜ’ BAHANESİ Almanya’ya dönen Ecik’e kâr payı ödenmedi. “Durumumuz kötü” diyen kardeşler, Ecik’e 2’nci bir anlaşma önerdi. Ecik’e ait bir arsayı yüzde 50 kat karşılığı satın almayı, borca karşılık fazladan bir dükkân ve daire vermeyi teklif ettiler. Ecik inşaatın bitirilmesi için 40 bin Euro daha ödeyecekti. Nisan 2017’de imzalar atıldı. Ecik, parayı teslim etti. Fakat inşaat başlamadı. Kardeşler 2018’de Ecik’i bir daha aradı. Ecik’e ait 2’nci arsaya bir müteahhidin talip olduğunu ve iki daire vereceğini söyledi. Bu gelişme üzerine Ecik, Taşdemir kardeşlere vekaletname verince arsayı da kaybetti. Almanya’ya dönen Ecik, arsasının okul olarak ayrılmış arsayla takas edildiğini öğrendi.

YANLIŞLIKLA 6 BİN EURO

Kardeşler daha sonra “Dairenin ipoteğini kaldırmamız lazım ki önümüz açılsın” dedi. Ecik onların yönlendirmesiyle, ipoteğin kaldırılması için 72 bin Euro daha ödedi. Taşdemir kardeşlerle bankaya giderek parayı Salih Taşdemir’in hesabına yatırdı. Ecik çantasındaki 6 bin Euro’ya da yanlışlıkla hesaba gönderdi. Yine dolandırılmıştı.

Kardeşler, Ecik’e 320 bin Euro değerinde 3 senet verdi. Ayrıca gurbetçiyi ikna edebilmek için arsada ruhsatsız yapılan hafriyat çalışması gösterildi. Ecik icraya koyduğu senetleri de tahsil edemedi. Dahası, dairenin ipoteğini kaldırmak için 595 bin TL daha ödedi.

‘TEHDİT’ SORUŞTURMASI

Bunlar yetmezmiş gibi Taşdemir kardeşlerin şikâyeti üzerine Ecik’e ‘tehdit’ suçundan soruşturma açıldı. Ecik, avukatı Cem Caner Öztürk aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık incelemesinde Taşdemirler hakkında dolandırıcılık suçundan iki soruşturma dosyası daha olduğu ve Bolu’ya kaçtıkları öğrenildi.