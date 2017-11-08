Bir döneme meydan okudular: Tarkan'ın kadınları

YAPIMCILIĞINI Ertem Eğilmez'in yaptığı Tarkan film serisi, cesur sahneleri ile 70'li yıllara damga vurmayı başardı. Çıplaklığın ve güzel kadınların değişmez öğe olarak yer aldığı filmlerde Tarkan'ı Kartal Tibet canlandırdı.

KISA SÜREDE YAYGINLAŞTI

Ünlü karikatürist Sezgin Burak tarafından kurgulanan Hun savaşçısı Tarkan, aynı isimli çizgi roman serisiyle tanındı. İlk olarak "Mars'ın Kılıcı" adıyla yayınlanan Tarkan serisi kısa sürede yaygınlaştı. Hürriyet gazetesinde günlük olarak yayınlananırken 1969'da; popülerleşmesinden sonra çizgi roman serisinden beş filmlik yeni bir seri daha çıktı.

ÜNLÜ SERİDEN 5 FİLM YAPILDI

Dönemin en iyi yönetmenlerinden Ertem Eğilmez'in sahibi olduğu Arzu Film'in sinemaya aktardığı ünlü çizgi roman serisinden beş film yapıldı; Tarkan, Tarkan: Gümüş Eyer, Tarkan: Viking Kanı, Tarkan: Altın Madalyon ve Tarkan: Güçlü Kahraman.

İKİ FARKLI YÖNETMEN İMZASI VAR

İlk çekilen Tarkan filmini Tunç Başaran yönetirken; devam filmlerini Mehmet Arslan yönetti. Ayrıca Bilal İnci, Eva Bender, Reha Yurdakul ve Halit Akçatepe serinin birden fazla filminde başrol oynadı.

İşte Tarkan filmlerine damga vuran kadınlar;