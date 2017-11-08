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Bir döneme meydan okudular: Tarkan'ın kadınları

70'li yıllara damga vuran ve şimdilerde halen popülerliğini koruyan 'Tarkan' filmlerindeki kadınlar, cesaretleriyle izleyenlerin ağızlarını açık bırakıyor

Bir döneme meydan okudular: Tarkan'ın kadınları

70'li yıllara damga vuran ve şimdilerde halen popülerliğini koruyan 'Tarkan' filmlerindeki kadınlar, cesaretleriyle izleyenlerin ağızlarını açık bırakıyor

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:05
Bir döneme meydan okudular: Tarkan'ın kadınları
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YAPIMCILIĞINI Ertem Eğilmez'in yaptığı Tarkan film serisi, cesur sahneleri ile 70'li yıllara damga vurmayı başardı. Çıplaklığın ve güzel kadınların değişmez öğe olarak yer aldığı filmlerde  Tarkan'ı  Kartal Tibet canlandırdı.

KISA SÜREDE YAYGINLAŞTI

Ünlü karikatürist  Sezgin Burak tarafından kurgulanan Hun savaşçısı  Tarkan, aynı isimli çizgi roman serisiyle tanındı. İlk olarak "Mars'ın Kılıcı" adıyla yayınlanan  Tarkan serisi kısa sürede yaygınlaştı.  Hürriyet gazetesinde günlük olarak yayınlananırken 1969'da; popülerleşmesinden sonra çizgi roman serisinden beş filmlik yeni bir seri daha çıktı.

ÜNLÜ SERİDEN 5 FİLM YAPILDI

Dönemin en iyi yönetmenlerinden  Ertem Eğilmez'in sahibi olduğu  Arzu Film'in sinemaya aktardığı ünlü çizgi roman serisinden beş film yapıldı;  Tarkan,  Tarkan:  Gümüş Eyer,  Tarkan: Viking Kanı,  Tarkan: Altın Madalyon ve  Tarkan: Güçlü Kahraman.

İKİ FARKLI YÖNETMEN İMZASI VAR

İlk çekilen  Tarkan filmini  Tunç Başaran yönetirken; devam filmlerini Mehmet Arslan yönetti. Ayrıca  Bilal İnci, Eva Bender,  Reha Yurdakul ve  Halit Akçatepe serinin birden fazla filminde başrol oynadı.

İşte  Tarkan filmlerine damga vuran kadınlar;

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