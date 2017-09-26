Bir döneme damga vuran isim ölümle pençeleşiyor

90'LI yıllarda yaptığı sivri çıkışlarla adını duyuran ve bir döneme damga vuran televizyon fenomeni Levent Oran yoğun bakımda.
KALP AMELİYATI OLDU
Arkadaşı Levent Oran'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren şarkıcı Onur Akay, Oran'ın kalp ameliyatı olduğunu ve 5 gündür yoğun bakımda olduğunu duyurdu.
"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Levent Oran'ın hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan ve takipçilerinden dua isteyen Akay, şu ifadelere yer verdi: ''18 Eylül'de fenalaşarak, hastaneye kaldırılan sevgili arkadaşımız Levent Oran'a, hemen anjiyo yapıldı ve acil olarak kalp ameliyatına alındı. 5 gündür yoğun bakımdan çıkamayan arkadaşımız için dualarınızı bekliyorum."
Levent Oran'ın hastaneden fotoğrafı;
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