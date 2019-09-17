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Bir belediye haftada 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti

Danimarka'nın Odsherred Belediyesi pazartesi-perşembe olmak üzere dört günlük mesai uygulamasına geçti. Belediye çalışanları cuma-cumartesi-pazar günleri tatil yapacak.

YAŞAM 17.09.2019, 12:21
Bir belediye haftada 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti
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DANİMARKA'NIN Odsherred şehri belediyesi dört günlük mesai uygulamasına geçerek bu alanda karar alan ülkedeki ilk resmi kurum oldu. Buna göre belediye çalışanları sene boyunca Cuma günü de dahil 3 günlük hafta sonu tatili yapacak.

YAKLAŞIK 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Belediyenin insan kaynakları çalışanı Kirsten Lund Markvardsen uygulamanın bu hafta başlayacağını belirtirken, üç günlük tatile geçmeden önce konseyin üç sene boyunca bu uygulamayı denemeye tabi tuttuğunu söyledi. Bunun yanında vatandaşlar mesai saatleri ve günleri dışında belediye çalışanlarına telefonla ulaşarak bazı işlemlerini yapabilecek. Başkent Kopenhag merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Odsherred Belediyesi'nde yaklaşık 300 kişi çalışıyor.

"DAHA İYİ HİZMET VERECEĞİZ"

Markvardsen çalışma saatlerinin değişmeyeceğini ve haftada 35 saat olarak kalacağını belirterek, "Çalışma günleri azaldı. Bu sebeple vatandaşlar mesai saatleri dışında günün erken saatlerinde ve mesai sonrasında da belediye çalışanlarına ulaşabilecek. Bu da cuma günü tatil yapmanın karşılığı olacak. Bu sayede hem daha iyi hizmet vereceğiz hem de daha fazla tatil yapacağız" diye konuştu.

MESAİ SABAH 7'DEN AKŞAM 7'YE KADAR SÜRECEK

Buna göre belediyedeki çalışma mesaisi haftanın dört günü pazartesi'den perşembeye kadar sabah yediyle akşam saat yedi arasında olacak. 3 günlük tatilden yararlananlar arasında olan belediye çalışanları yeni mesai günleri ve saatleri konusunda oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Danimarka, Avrupa ve dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

#Belediye #Danimarka #Odsherred
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