Bir ay boyunca her gün 2 muz yerseniz ne olur?

EĞER günde bir elma yemenin sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız, muz ondan da sağlıklıdır.

Muzdaki besin değerleri:

Kalori – 89

Yağdaki kalori – 3

Toplam yağ – 0

Doymuş yağ – 0

Trans yağ – 0

Kolestrol – 0

Sodyum – 1 mg

Karbonhidrat – 23 g

Lif – 3g

Şeker – 12 g

Protein – 1 g

A Vitamini – 1%

Kalsiyum – 1%

C Vitamini – 15%

Demir – 1%

İstatistiklere göre muz Amerika’da en çok tüketilen meyve, elma veya portakaldan bile fazla. Genellikle dümdüz sarı yüzeyli, hatta bazen

yeşilimsi, olanları almayı tercih ederiz ama kahverengimsi veya kahverengi lekeler olan muzlar daha olgundur.

Bir çok insan bu kahverengi lekeleri sevmez ve üzerinde böyle lekeler olan muzlardan uzak dururlar. Ama aslında en sağlıklısı onlardır! İçlerinde

yüksek miktarda TNF vardır.

TNF Nedir?



Muz ne kadar olgunsa içerdiği TNF de o kadar fazladır. TNF kanserle ve kötü hücrelerle savaşır.

Hücreler arasındaki iyi bağlantıları da güçlendiriyor. Ayrıca hücreleri iltihaplanmış bölgeye doğru hareket ettiriyor.

Yapılan bir çalışma, TNF içeren olgunlaşmış muzların tümör büyümesini yavaşlattığını ve hatta hücre ölümüne yol açarak durdurduğunu göstermiştir.

Muz bir antioksidan deposudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve akyuvarları arttırır. Kabukları kahverengileşmiş bir muz görürseniz hemen yiyin, size enerji verecektir.

Muz yemek için diğer nedenler:

Tansiyon ve kalp: potasyum seviyesi yüksek ve sodyum seviyesi düşük olduğu için kalbi korur ve kan basıncını dengeler.

Enerji almak için mükemmeldir. Vitamin, mineral ve düşük glisemili karbonhidratlar içerir. Spordan önce veya sonra yiyebilirsiniz. Potasyum

krampları da azaltır.

Kansızlık: kansızlıkla savaşır ve vücuda yüklü miktarda demir sağlar. Bu da daha fazla hemoglobin ve alyuvar demektir. Bağışıklığı da güçlendirir.

Ülser: ülseriniz varda bazı yiyeceklerden uzak durmanız gerekir ama muzu hiçbir mide ağrısı çekmeden her zaman yiyebilirsiniz. Yumuşak ve

kremamsı yapısı ile mide çeperini kaplayarak rahatlatır. Bu da mideyi, bir çok aşındırıcı maddeye karşı korur.

Depresyon: depresyona iyi gelen triptofan içerir. Böylece serotonin aktif hale gelir. Modunuzu yükseltmek istiyorsanız bir muz yiyin

Kabızlık: muzun içerdiği maddeler bağırsak hareketleri için mükemmeldir. Bu da kabızlığa iyi gelir.

Adet dönemi yaşanan sıkıntılar: bu dönemlerde mutsuzluk ve stres bazen kaçınılmazdır. Muz, sinir sistemini rahatlatan B vitamininden bolca

içerir.

Vücut ısısı: Yaz kış farketmez, muz vücut ısınızı her mevsime göre en uygun hale getirir.

