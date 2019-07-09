Binadan yayılan duman, çekyatın üstündeki vahşeti ortaya çıkardı

İSTANBUL Fatih'te Çinli iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü. Saldırganlar evi ateşe verip kaçarken evden çıkan dumanlar korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

EVİNDEN DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Olay, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı.

POLİS, ÇEKYATIN ÜZERİNDEKİ KADINI FARK ETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜLER

Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.