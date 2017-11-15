Bilim insanları, psikopatların en çok sevdiği şarkıları açıkladı!

ABD'DE bulunan New York Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; şarkıcı Justin Bieber'i seviyorsanız, bir seri katil olabilirsiniz ancak Dire Straits'ten hoşlanıyorsanız olamazsınız.
New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan davranışları ve müzik bağlantısını konu alan bir araştırma yaptı.
Washington Post gazetesinde yer alan habere göre; bu zamana dek izlediğimiz filmlerde genelde psikopatların ya klasik müzik ya da Beatles dinlediğini gördük. Ancak New York Üniversitesi'nden araştırmacılar, potansiyel seri katillerin biraz daha modern zevklere sahip olduğunu söyledi.
Psikoloji profesörü Pascal Wallisch ve Nicole Leal tarafından yapılan araştırmaya 190 kişi katıldı. Çalışmanın sonucuna göre; psikopatlar arasında belirlenen en popüler şarkının Eminem'in Lose Yourself şarkısı olduğu kaydedildi.
100 şarkıdan oluşan listeyi dinleyen denekler, şarkıları 1 ve 7 arasında oylayarak, 20 şarkılık bir liste oluşturdu.
Bu listeye göre ilk üç ve son üç şöyle...
İLK ÜÇ SIRA
Eminem - Lose Yourself
Justin Bieber - What Do You Mean?
Blackstreet - No Diggity
SON ÜÇ SIRA
Gogi Grant - The Wayward Wind
The Knack - My Sharona
Dire Straits - Money for Nothing
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