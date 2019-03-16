Bilim insanları cinsel tatminin neye bağlı olduğunu açıkladı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, cinsel açıdan tatmin olmanın neye bağlı olduğunu araştırdı. Araştırmada, çiftlerin eşinin orgazm olmasından tatmin olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları cinsel tatminin neye bağlı olduğunu açıkladı
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SPUTNİK'TE yer alan habere göre; Hollanda, Portekiz, Brezilya ve Kanadalı bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, cinsel tatminin sebeplerini inceledi.

Araştırmanın sonuçları Seks Araştırmaları Dergisi'nde (The Journal of Sex Research) yayınlandı.

PUANLAMA YAPILDI

Araştırmada 124 heteroseksüel çift yer aldı ve her biri cinsel aktiviteden duydukları tatmin duygusunu, ereksiyon sürecini, orgazm gücünü puanlandırdı.

ORGAZMIN BÜYÜK ETKİSİ VAR

16 ilâ 69 yaş arasındaki erkekler ve 18 ilâ 62 yaş arasındaki kadınların yer aldığı araştırmaya göre, erkeklerin seksin sonunda tatmin olması daha çok ereksiyon süresine ve kadının isteği ve orgazm olmasına bağlı.

Kadınlarda ise tatmin olma duygusu, erkeğin çekiciliği ve yine eşinin orgazm olmasından kaynaklı.

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