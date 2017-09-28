Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

FİELD Müzesinden araştırmacı ve Mammalogy dergisi başyazarı Tyrone Lavery, Solomon Adaları'nda, ABD'deki siyah sıçanlardan yaklaşık 4 kat daha büyük, ağaçta yaşayan ve hindistan cevizi kabuğu gibi çok sert yemişleri bile kırabilecek dişlere sahip dev bir sıçan türü keşfedildiğini söyledi.

Lavery, "Uromys vika" adını verdikleri yeni sıçan türü için, "Solomonlar'dan 80 yıl sonra keşfedilen ilk sıçan ve bu, insanların aramakla bulamayacağı kadar zor bir keşif." dedi.



Sıçanın ağaçta yaşadığı için şimdiye kadar keşfedilemediğini belirten Lavery, şunları kaydetti: "Yerde yaşayan bir şey arıyorsanız sadece iki boyuta bakarsanız: sağa sola ve öne arkaya ama 9 metre yükseklikteki ağaçlarda yaşayan bir şeyin peşindeyseniz o zaman yepyeni bir boyutta araştırma yapmanız gerekiyor"

Solomon Adaları'nda bilinen 8 sıçan türü yaşadığını ve kafatası özelliklerine bakıldığında bu yeni türün diğerlerinden farklı olduğunu dile getiren Lavrey, DNA analizlerinin de Uromys vika'nın yeni bir sıçan türü olduğunu doğruladığını ifade etti.



ABD'de görülen sıçanlar yaklaşık 200 gram ağırlığındayken Solomon Adaları'nda keşfedilenlerin ağırlığı 1 kilogramı bulabiliyor. Uromys vika'nın uzunluğu da burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yaklaşık 45 santimetre.



Keşif "Mammalogy" dergisinde yayımlandı.