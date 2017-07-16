Bilim dünyasında devrim... Laboratuvarda 'süper köpek' üretildi

ÇİNLİ bilim adamları, genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular. Pekin merkezli Sino Gene Biyotek şirketi, klonlanan Long Long isimli köpeği kamuoyuna tanıttıktan sonra "süper köpek" iddiasını ortaya attı. Sino Gene'in açıklamasına göre Long Long türünün ilk örneği, çünkü kendisi genetiği modifiye edilmiş bir köpekten klonlandı.

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA ZEKİLER

Bilim adamları bu yöntemle "süper köpekler" yetiştirebileceklerini söylediler. Long Long isimli, ilk süper köpeği klonlayan bilim adamları, süper köpeklerin daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı olmak üzere modifiye edilebileceklerini söylediler.

"BU BÜYÜK BİR ATILIM"

China Plus'a konuşan Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacı Lai Liangxue, "Bu büyük bir atılım. Güney Kore'den sonra Çin, dünyada köpek odaklı klon teknolojisi açısından ikinci oldu. Bu teknoloji sayesinde köpeklerin bazı genlerini seçip daha güçlü hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz" dedi.