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Bilim dünyasında devrim... Laboratuvarda 'süper köpek' üretildi

Çinli bilim adamları, genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular. Türünün ilk örneği olan "süper köpek" diğer köpeklere göre daha zeki ve daha güçlü

Bilim dünyasında devrim... Laboratuvarda 'süper köpek' üretildi

Çinli bilim adamları, genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular. Türünün ilk örneği olan "süper köpek" diğer köpeklere göre daha zeki ve daha güçlü

16 Temmuz 2017 Pazar 15:26
Bilim dünyasında devrim... Laboratuvarda 'süper köpek' üretildi
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ÇİNLİ bilim adamları, genetik olarak modifiye edilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular.  Pekin merkezli Sino Gene Biyotek şirketi, klonlanan Long Long isimli köpeği kamuoyuna tanıttıktan sonra "süper köpek" iddiasını ortaya attı. Sino Gene'in açıklamasına göre Long Long türünün ilk örneği, çünkü kendisi genetiği modifiye edilmiş bir köpekten klonlandı.

DAHA GÜÇLÜ VE DAHA ZEKİLER

Bilim adamları bu yöntemle "süper köpekler" yetiştirebileceklerini söylediler. Long Long isimli, ilk süper köpeği klonlayan bilim adamları, süper köpeklerin daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı olmak üzere modifiye edilebileceklerini söylediler.

"BU BÜYÜK BİR ATILIM"

China Plus'a konuşan  Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacı Lai Liangxue, "Bu büyük bir atılım.  Güney Kore'den sonra  Çin, dünyada köpek odaklı klon teknolojisi açısından ikinci oldu. Bu teknoloji sayesinde köpeklerin bazı genlerini seçip daha güçlü hızlı ve akıllı köpekler yetiştirebiliriz" dedi.

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