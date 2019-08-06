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Beykoz'da denizde akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
İstanbul Beykoz'da denize giren ve akıntıya kapılan 15'li yaşlardaki iki arkadaştan biri kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları sürüyor.
YAŞAM 06.08.2019, 16:24 Osman Abaz
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Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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