'Benimle arabasında cinsel ilişkiye girmek istedi'

BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde 18 Şubat 2017'de meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre taksisini gasp ettiği Gürbüz Kömür'ü tarlada kalbinden tabancayla vurarak öldüren Okan Aksu, aynı gün akşamında ise bir çalışanının nişanından çıkan ve eve dönmek isteyen Yusuf Ay'ın aracının yolunu kesti. Ay'ı aracından indiren ve tenha bir yere götüren şahıs, Ay'ı 3 kurşunla vurarak yaraladı. Ardından da 16 P 5828 plakalı hafif ticari aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı. Aşırı hızla yol alan şahıs, İstanbul Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek bir köfteci dükkkanına girdi. Burada da 2'si ağır 10 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Kendisi de yaralanan Okan Aksu, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayın ardından Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aksu, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBIS ile bağlandığı duruşmada, Yusuf Ay'ın olay günü kendisine arabada cinsel ilişki teklif ettiğini iddia etti. Aksu, şu ifadeleri kullandı:

“Merinos Parkı'nda arkadaşımla oturuyorduk. Aracına çağırdı. Alkol alıyordu. Birlikte gezmek istediğini söyleyince aracına bindim. Tekel bayiinden sigara ve alkol aldı. Tenha bir yere gittik. İlişkiye girmek istediğini söyleyip, sarılıp öpmeye başladı. Üzerimdeki silahı görünce almaya çalıştı, vermek istemedim. Boğuşma çıktı. Silah iki el patlayınca yaralandı. Panikleyince arabasını alıp, oradan uzaklaştım. Alkollü olduğum için kaza oldu. Eşyasını almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.”

'ÖLÜ NUMARASI YAPARAK, HAYATIMI KURTARDIM'

Karar duruşmasına katılmayan müşteki Yusuf Ay ise daha önce verdiği ifadesinde, “Alkollü değildim. Nişandan sonra kızıma lokma tatlısı almak için arabayı park ettim. İnmeden sanık cama vurdu. Sigara istedi, olmadığını söyledim. Uzaklaşmasını beklerken yine yanıma geldi. Nereye gittiğimi sordu. Yunuseli’ye gideceğimi söyledim. 'O tarafa gideceğim, beni de götürür müsün' deyince, öğrenci zannedip, aracıma aldım. Tatlı almaktan vazgeçerek, o anki psikolojimle oradan uzaklaşmak istedim. Yunuseli Havaalanı'na geldiğimizde silah doğrultu. Korktum bu nedenle ne istediyse yaptım. Tenha bir yerde arabadan indirdi. Üç metreden ateş etti. Yerde sürünerek, beni hastaneye götürmesini istedim. Yerden toprak alıp, yüzüne attım. 'Sen daha ölmedin mi?' diyerek, yeniden ateş etti. Ölü numarası yaptım. Arabayı alıp, gitti. Bağırmalarım üzerine gelen vatandaşlar ambulans çağırdı. Şu an tekerlekli sandalye ile yaşıyorum. Omuriliğim zarar gördüğü için doktorlar yürüyemeyeceğimi söyledi. Cezalandırılmasını istiyorum” demişti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Son sözünde “Müşteki bana saldırdı, pişmanım, böyle olmasını istemezdim” diyen Okan Aksu’ya mahkeme, önce ömürboyu hapis cezası verdi. Suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 18 yıla indirdi. Mahkeme Aksu'yu yağma suçundan da 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Toplam 30 yıl hapis cezası verilen Okan Aksu’ya, iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmadı.

GÜRBÜZ KÖMÜR CİNAYETİNDEN MÜEBBET HAPİS VERİLMİŞTİ

Öte yandan Okan Aksu, Gürbüz Kömür'ü öldürmek suçundan yargılandığı Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aksu'nun gasbettiği araçla köfteci dükkanına girerek, 2'si ağır 10 kişinin yaralanmasına neden olduğu için açılan davanın görülmesi ise devam ediyor.

