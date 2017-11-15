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Beni iyileştirin mesajı olay olmuştu... Acı haber!

Uzun süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Emel Gözde Becerikli yaşam savaşını kaybetti. Becerikli'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı herkesi duygulandırmış, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı

Beni iyileştirin mesajı olay olmuştu... Acı haber!

Uzun süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden Emel Gözde Becerikli yaşam savaşını kaybetti. Becerikli'nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı herkesi duygulandırmış, binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:50
Beni iyileştirin mesajı olay olmuştu... Acı haber!
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EYLÜL ayında 10. kez kansere yakalanan Tasarımcı Emel Gözde Becerikli, dün hayatını kaybetti. Gözde Becerikli 11 Eylül'de yaptığı paylaşımda "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" demişti. Becerikli'nin yazdıkları kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. 'Gözde'yi yaşatalım' başlıklı paylaşıma Demet Akalın ve Didem Soydan gibi isimlerden de destek gelmişti.

Tasarımcı Emel Gözde Becerikliden acı haber

Gözde Becerikli'nin paylaşımı şöyleydi: "Birileri yardımcı,aracı olsun bana! 1 senedir içimde saklıyorum çoğu arkadaşımla iletişimimi bile kopardım. Yılbaşında olduğum 12.ameliyatımda tümörler alınamadı hepsi içimde büyüyor ve korkunç acılar çektiriyor bana. 46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Birilerine ulaşalım lütfen yardım edin! Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem. Paylaşalım beni iyileştirin!!!!"

GÖZDE BECERİKLİ KİMDİR?

2006 yılında, henüz 23 yaşındayken yumuşak doku kanserine yakalanan ve 10. kez aynı hastalıkla karşı karşıya kalan Gözde Becerikli, 1983 yılında doğdu. Orada video ve botanik art üzerine bir sergi yapan Emel Gözde Becerikli ‘nin en büyük hayali iyileştikten sonra Hamburg’a yerleşmekti.

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KanserGözde Becerikli Kimdir
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