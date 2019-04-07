Belediye başkanının oğlu, babasının makam koltuğuna geçip bu pozu verdi

Aydın'nın Bozdoğan İlçesi'nin AK Partili belediye başkanının oğlu babasının makamında tesbihle fotoğraf çekinip "Bundan sonra böyle" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğrafa tepki yağdı.

Belediye başkanının oğlu, babasının makam koltuğuna geçip bu pozu verdi
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AYDIN'IN Bozdoğan İlçesi, 31 Mart seçiminde el değiştirdi ve CHP'den AK Parti'ye geçti. Bozdoğan Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Adayı Ufuk Altıntaş oldu. Ancak Altıntaş'ın adı şimdiden, oğlunun skandal pozuyla gündeme geldi. Başkan Altıntaş'ın oğlu Alperen Altıntaş, babası seçilir seçilmez ilk iş olarak belediye makamında bacak bacak üstüne atıp elinde tespihle poz verdi. Verdiği bu skandal pozu da sosyal medya hesabında paylaştı.

"BUNDAN SONRA BÖYLE"

AK Partili Belediye Başkanı Altıntaş'ın oğlu Alperen Altıntaş, skandal pozunun üzerine de "Bundan sonra böyle" diye yazdı. Başkan'ın oğlunun, babasının makam masasında bacak bacak üstüne elinde tespihle verdiği bu poz, büyük tepki çekti. 

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