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Bebeği doğar doğmaz öldü zannediyordu, gerçeği canlı yayında öğrendi

1985 yılında Adana Meydan Doğum Hastanesinde dünyaya gelen ve kendilerine "öldü" denilen çocuklarının kaçırıldığı haberini alan çift, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Bebeği doğar doğmaz öldü zannediyordu, gerçeği canlı yayında öğrendi

1985 yılında Adana Meydan Doğum Hastanesinde dünyaya gelen ve kendilerine "öldü" denilen çocuklarının kaçırıldığı haberini alan çift, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

07 Kasım 2017 Salı 10:02
Bebeği doğar doğmaz öldü zannediyordu, gerçeği canlı yayında öğrendi
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34 yaşındaki Reşit annesini bulabilmek için  Esra Erol'un programına başvurdu. İddiaya göre  Adana'da dönemin doğumevinde çocuklar Leyla Atay tarafından kaçırılıyordu.

1985 yılı ağustos ayında  Adana Meydan Doğum Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getiren 43 yıllık evli, Mustafa-Bahar Şahinli çiftine hastanede çocuklarının öldükleri söylendi. Daha sonra ise ailenin canı sıkılmasın diye bebeği gömdükleri ifade edildi.

"ÇOCUĞUMUN ÖLDÜĞÜNE HİÇBİR ZAMAN İNANMADIM"

Anne Bahar Şahinli "Çocuk karnımda ölü değildi, oynuyordu hissediyordum. Çocuğumun öldüğüne hiçbir zaman inanmadım. Ama eşim öldüğüne inandı, bu programda yaşananları gördükten sonra emin olduk ki, çocuğum yaşıyor" dedi.

KAYITLARA SAĞ OLARAK GEÇMİŞ

Esra Erol'un program avukatı Özlem Hatice Bakırcı ise kayıtları incelemek için dün  Adana'ya gitti. Kayıtlara göre, 1985 yılı 5 ağustos tarihinde Bahar Şahinli kız çocuğu değil erkek çocuğu dünyaya getirmiş ve bu erkek çocuğu kayıtlara sağ olarak geçmiş.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Haberi alan Mustafa-Bahar Şahinli çifti, yıllar sonra  Esra Erol'da gerçeklerle karşılaştı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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Mustafa BaharAdanaEsra ErolTvMagazin
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