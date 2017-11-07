Bebeği doğar doğmaz öldü zannediyordu, gerçeği canlı yayında öğrendi

34 yaşındaki Reşit annesini bulabilmek için Esra Erol'un programına başvurdu. İddiaya göre Adana'da dönemin doğumevinde çocuklar Leyla Atay tarafından kaçırılıyordu.
1985 yılı ağustos ayında Adana Meydan Doğum Hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya getiren 43 yıllık evli, Mustafa-Bahar Şahinli çiftine hastanede çocuklarının öldükleri söylendi. Daha sonra ise ailenin canı sıkılmasın diye bebeği gömdükleri ifade edildi.
"ÇOCUĞUMUN ÖLDÜĞÜNE HİÇBİR ZAMAN İNANMADIM"
Anne Bahar Şahinli "Çocuk karnımda ölü değildi, oynuyordu hissediyordum. Çocuğumun öldüğüne hiçbir zaman inanmadım. Ama eşim öldüğüne inandı, bu programda yaşananları gördükten sonra emin olduk ki, çocuğum yaşıyor" dedi.
KAYITLARA SAĞ OLARAK GEÇMİŞ
Esra Erol'un program avukatı Özlem Hatice Bakırcı ise kayıtları incelemek için dün Adana'ya gitti. Kayıtlara göre, 1985 yılı 5 ağustos tarihinde Bahar Şahinli kız çocuğu değil erkek çocuğu dünyaya getirmiş ve bu erkek çocuğu kayıtlara sağ olarak geçmiş.
GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Haberi alan Mustafa-Bahar Şahinli çifti, yıllar sonra Esra Erol'da gerçeklerle karşılaştı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
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