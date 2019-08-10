Bazen yüz yüze, bazen telefonla... Utanmadı!

ALINAN bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Doktorlar Sitesi civarında, çok sayıda Suriye uyruklu kişinin dolandırıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, yaptığı titiz çalışma sonrası S.Y'yi gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli kadın, parmak izi incelemesi için emniyete götürüldü. Yapılan incelemede S.Y'nin, hakkında, dolandırıcılık suçundan 12 ayrı soruşturma dosyası ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Valilik ve diğer kamu kuruluşlarının adını kullanarak, Suriyeli şahısları 500 bin lira ve 10 bin dolar dolandırdığı tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Öte yandan, polis ekipleri, kendilerini hakim, savcı veya polis olarak tanıtıp gerek yüz yüze gerekse telefon aracılığıyla vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.