Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilir

OPERASYONLAR İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren ilk olay, bir vatandaşın fotoğraf makinasını satmak için internet üzerinden ilan verdiğini, bunun üzerine kendisini arayan bir kişinin müşteri olup “Yüz yüze görüşerek fotoğraf makinesini görerek almak istiyorum” dediğni, buluşma esnasında ise fotoğraf makinesini alacak olan kişinin üzerinde para getirmediğini arkadaşının banka üzerinden EFT yapacağını söyleyerek, kendisinin hesap numarasını alıp "Arkadaşım hemen havale yapıyor” deyip, bir süre sonra ise telefonuna mesaj olarak gelen EFT dekontunu da kendisine gösterdiğini, bunun üzerine kendisinin de makineyi teslim edip satışı tamamlandığını ancak evine döndüğünde yaptığı hesap kontrolünde , paranın yatırılmadığını ve dolandırıldığını fark ettiğini söyledi. Savcılık talimatıyla başlatılan soruşturmada şikayetçi mağdur şahısın kendisine ait fotoğraf makinesinin internette satılık fotoğraflarını görüp polise haber vermesi üzerine alıcı görünümüne giren polis ilanı verenlerle görüşme yapıp buluşma yeri ayarladı. Buluşma yerine gelen dolandırıcıyı dolandırarak aldığı fotoğraf makinesiyle birlikte yakalayıp gözaltına alan ekipler, devam ettirdiği soruşturmada 3 suç ortalık oda yakalayıp gözaltına aldı. Aynı yöntemle 13 kişiyi mağdur ettiği ve 70 bin lira vurgun yaptığı belirlenen 4 kişilik şebeke sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polisin yaptığı ikinci operasyon ise, kart bilgilerine ulaştıkları banka müşterilerini VOİP hatlardan arayarak şifrelerini ele geçirip hesaplarını boşaltan bir şebekeye yönelik olarak gerçekleştirildi. Polisin düzenlediği baskında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda farklı yöntemlerle banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları VOİP hat denen telefon hatlarından arayarak “Bankadan arıyoruz, bazı dolandırıcılar hesabınıza girmeye çalışıyor. Size bir güvenlik şifresi gönderdik okur musunuz” diyerek panik havası oluşturup, şifreyi aldıktan sonrada elde ettikleri bilgilerle önce kart ve hesap şifrelerini değiştirdiği ardından da alışveriş yaptıkları belirlendi. Müşterilerin, hesaplarındaki parayı ATM kameralarına yakalanmamak için doğrudan kullanmayan bu şebeke üyelerinin dolandırıcılığı, cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi çabuk satılacak ürünler satın alarak gerçekleştirdiği belirlenirken ilk tespitlere göre 3 vatandaşı 71 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Siber polisinin son operasyonu ise ATM dolandırıcılarına yönelik oldu. Bankamatiklere kopyalama aparatı ve gizli kamara yerleştirerek bir çok kişinin kart bilgisini ele geçiren 5 kişilik bir şebekenin, 350 bin liraya yakın bir vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin kart haznesine koydukları aparatla bilgileri kopyaladığı, yine ATM ye monte ettiği gizli kamerayla ise tuşlanan şifreleri ele geçirdiği öğrenilirken her 3 operasyonda gözaltına alınan 3 ayrı şebekeye mensup 14 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.