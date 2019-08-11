Bayram tatili faciaya döndü! Anne ve 4 aylık bebek hayatını kaybetti

AKSARAY'da bayram tatili için memleketleri Niğde'ye giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, takla atıp şarampole devrildi. Kazada anne Selma Bostan (32) ve 4 aylık Ebubekir Arif Bostan hayatını kaybetti, sürücü baba ile 2 çocuğu yaralandı.Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray Ihlara yolu Doğantarla köyü yakınında meydana geldi. Bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Niğde'nin Çiftlik ilçesi Obalı köyüne giden Mehmet Ali Bostan (35) yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari aracın, köylerine yaklaşık 30 kilometre kala sağ ön lastiğini patladı.Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Bostan, eşi Selma Bostan, çocukları Kerim Asaf (9), Elvaniye(15) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı.

ANNE VE 4 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Bostan ailesi fertleri ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan anne Selma Bostan ve oğlu Ebubekir, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.