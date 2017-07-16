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Bayan Sus yıllarca tesadüfen hastane duvarlarını süslemiş!

Hastane duvarlarında 'sus hemşire'yi görmeyeniniz kaldı mı? Peki 'hepimizi susturan kadın' Dilek Tunca şimdi ne yapıyor? 1976'da çekilen fotoğraftan yıllar sonra meşhur pozun sahibi gerçek hikayesini anlattı

Bayan Sus yıllarca tesadüfen hastane duvarlarını süslemiş!

Hastane duvarlarında 'sus hemşire'yi görmeyeniniz kaldı mı? Peki 'hepimizi susturan kadın' Dilek Tunca şimdi ne yapıyor? 1976'da çekilen fotoğraftan yıllar sonra meşhur pozun sahibi gerçek hikayesini anlattı

16 Temmuz 2017 Pazar 15:04
Bayan Sus yıllarca tesadüfen hastane duvarlarını süslemiş!
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İşte Türkiye'de hemen herkesin tanıdığı 'Sus hemşire'nin hikayesi: "Hiç unutmuyorum, 1976 senesinin yazıydı. Turizm işimle ilgili Almanya'dan döndüğüm gün annem söyledi "Seni ajanstan aradılar" diye. İstanbul Reklam Ajansı'ydı, Cağaloğlu'nda. Şimdi kapandı tabii. Hatta döndüğümün ertesi günü çekildi o fotoğraf.Şişli'de yaşıyordum. Babam Subay Emeklisi, annem ise terziydi.


O dönem turizmciydim, aynı zamanda mankenlik yapıyordum. Şimdiki kadar çok manken yoktu. Biz 10-12 kişi kadardık. Simla Kantarcıoğlu, Başak Gürsoy, Fatoş Altınkum'lar filan. Ertesi gün hemen gittim ajansa. Yurtoğlu ilaç firması, hastanelere bir 'Sus Pankartı' yaptırmak istiyormuş. Firma beni seçmiş.
İşte "Bayan Sus"un son hali...


Genelde söylemem, o kadının ben olduğumu. Bir keresinde anjiyo oluyordum, hastaneye birlikte gittiğim arkadaşım söylemiş doktorlara, bana gelip "Aşkolsun niye söylemiyorsunuz o olduğunuzu?" dediler.
"Siz bir an evvel bitirin işinizi, oradaki benim işte!" dedim. Hatta sonra beni özel odaya aldılar, çok hoşuma gitti. Doktorlarla çaktırmadan da olsa samimi bir ilişkim var.
Almanya'da bir dişçi polikliniğine gittim, poliklinikte de bir Türk varmış. Odaya girdim, duvarda benim fotoğrafım asılı. "Nereden buldunuz bu fotoğrafı?" dedim, doktor "Aaa, ben onu çok seviyorum, bayılıyorum, âşığım o hanıma" dedi.
Ben kaldım. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Bir baktı "Yoksa siz misiniz?" dedi. "Yok, o benim kardeşim" dedim. "Hadi canım, kandırmayın. Sizsiniz işte" dedi, güldük.
Sonra bir gün Tekirdağ'a gidiyordum, seçim zamanıydı. Bir otobüs gördüm. Bir baktım, otobüsün bir yanında Ecevit'in, diğer yanında benim fotoğrafım var.
"Ne alaka yahu!" diye düşündüm. Kime sus diyorlar anlamadım hiç. 'Bayan Sus'un ayrı bir yeri daha vardı, çünkü Atatürk'ten sonra duvardan inmeyen fotoğraf benimkiydi. Herkes geldi gitti, ben duvarda 'Bayan Sus' olarak kaldım.

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Son Güncelleme: 16.07.2017 15:47
Anahtar Kelimeler:
Dilek TuncaSüsHemşireBAYAN SUS
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