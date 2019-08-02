Bavuldan cesedi çıkan Rus fenomenin, sevgilisinden kan donduran itiraf!

24 yaşındaki Rus Instagram fenomeni Ekaterina Semochkina'nın, 33 yaşındaki sevgilisi Maxim Gareyev, kendisinin yatak performansını eleştirdiği ve hakaret ettiği için cinayeti işlediğini itiraf etti.Semochkina'nın kendisine defalarca hakaret ettiğini iddia eden Gareyev, genç kadının yatak performansını eleştirdiğini, çok çirkin ve düzeltilemez olduğunu dediğini iddia etti.Gareyev, "Cinsel performansından, yüzümün görüntüsüne, maddi durumuma kadar her konuda hakaret etti. Dayanamadım..." dedi. Gareyev, "Onu göğsünden ve boynundan en az 5 kez bıçakladım" dedi. Yaptıklarına bin pişman olduğunu söyleyen adam, soruşturmaya yardım edeceğini söyledi.Kan donduran cinayet, Ekaterina Semochkina'nın anne ve babasının Moskova'daki dairesine gelmesiyle ortaya çıktı. Evin içinde bir bavul fark eden anne ve babası açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı.24 yaşındaki kızları Semochkina'nın elleri ve ayakları bağlanmış, bavulun içine tıkılmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dahil herkes karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.24 yaşındaki kızları Semochkina'nın elleri ve ayakları bağlanmış, bavulun içine tıkılmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dahil herkes karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Semochkina'nın arkadaşları ise Gareyev'in, çok kıskanç olduğunu ifade ederek, maddi durumunun kötüleşmesinin ardından ikilinin arasının bozulduğunu söyledi.Gareyev kendisiyle birlikte olmak için buluştuğunu söyleyerek, "Bir süredir başka biriyle de görüşüyordu. Bu kişinin 52 yaşında olduğunu söyledi. Birlikte Hollanda'ya gideceklerdi" dedi. Polise teslim olan 33 yaşındaki IT uzmanı, polisler tarafından detaylı şekilde sorgulandı. Öte yandan genç kadının 52 yaşında olduğu iddia edilen sevgilisi de araştırılıyor.Her ne kadar Instagram fenomeni olsa da Ekaterina Semochkina'nın asıl eğitimi tıp üzerine. Genç kadın, dermatolog ve cinsel sağlık pratisyeni diplomasına sahip.