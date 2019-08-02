banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Bavuldan cesedi çıkan Rus fenomenin, sevgilisinden kan donduran itiraf!

Rusya'da cesedi çıplak halde bavulda bulunan, 24 yaşındaki fenomen Ekaterina Semochkina'nın, cani sevgilisi Maxim Gareyev'in, "Yataktaki performansımı eleştirdiği için öldürdüm." ifadesi kan dondurdu.

YAŞAM 02.08.2019, 13:09 Melike Temir
Bavuldan cesedi çıkan Rus fenomenin, sevgilisinden kan donduran itiraf!
banner404

24 yaşındaki Rus Instagram fenomeni Ekaterina Semochkina'nın, 33 yaşındaki sevgilisi Maxim Gareyev, kendisinin yatak performansını eleştirdiği ve hakaret ettiği için cinayeti işlediğini itiraf etti.Semochkina'nın kendisine defalarca hakaret ettiğini iddia eden Gareyev, genç kadının yatak performansını eleştirdiğini, çok çirkin ve düzeltilemez olduğunu dediğini iddia etti.Gareyev, "Cinsel performansından, yüzümün görüntüsüne, maddi durumuma kadar her konuda hakaret etti. Dayanamadım..." dedi. Gareyev, "Onu göğsünden ve boynundan en az 5 kez bıçakladım" dedi. Yaptıklarına bin pişman olduğunu söyleyen adam, soruşturmaya yardım edeceğini söyledi.Kan donduran cinayet, Ekaterina Semochkina'nın anne ve babasının Moskova'daki dairesine gelmesiyle ortaya çıktı. Evin içinde bir bavul fark eden anne ve babası açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı.24 yaşındaki kızları Semochkina'nın elleri ve ayakları bağlanmış, bavulun içine tıkılmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dahil herkes karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu.24 yaşındaki kızları Semochkina'nın elleri ve ayakları bağlanmış, bavulun içine tıkılmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri dahil herkes karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Semochkina'nın arkadaşları ise Gareyev'in, çok kıskanç olduğunu ifade ederek, maddi durumunun kötüleşmesinin ardından ikilinin arasının bozulduğunu söyledi.Gareyev kendisiyle birlikte olmak için buluştuğunu söyleyerek, "Bir süredir başka biriyle de görüşüyordu. Bu kişinin 52 yaşında olduğunu söyledi. Birlikte Hollanda'ya gideceklerdi" dedi. Polise teslim olan 33 yaşındaki IT uzmanı, polisler tarafından detaylı şekilde sorgulandı. Öte yandan genç kadının 52 yaşında olduğu iddia edilen sevgilisi de araştırılıyor.Her ne kadar Instagram fenomeni olsa da Ekaterina Semochkina'nın asıl eğitimi tıp üzerine. Genç kadın, dermatolog ve cinsel sağlık pratisyeni diplomasına sahip.

#bavul #Rus fenomen #sevgilisi #kan donduran itiraf #Ekaterina Semochkina #Maxim Gareyev
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:11
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545