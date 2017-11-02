Batan geminin mürettebatının fotoğrafları yürek yaktı!

ŞİLE açıklarında batan ve içinde 10 mürettebatın bulunduğu geminin personeline ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde gemi personelinin batan gemide doğum günü kutlaması yaptığı görülüyor.
PERSONELDEN YÜREK YAKAN KARE
Şile açıklarında batan geminin personeli ile ilgili ortaya çıkan bir kare yürekleri yaktı. Fotoğraf karesinde gemi personelini gemi içinde Nihat Küçük'ün doğum gününü pasta keserek kutluyorlar.
BATAN GEMİYLE SELFİE ÇEKMİŞ
Öte yandan bir personelinden Aşkın Küçük'ün de batan gemiyle selfie yaptığı görülüyor.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 kişilik mürettebatı olduğu öğrenilen gemi için arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Ayrıca gemiden çıkan malzemeler de görüntülendi.
BATAN GEMİNİN YERİ, DÜN TESPİT EDİLMİŞTİ
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı'ndan geçtiğimiz Cuma günü 15.30'da demir tozu yükleyip Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Bilal Bal' isimli 78,5 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki kargo gemisi İstanbul Şile açıklarında battı.
Donanmaya ait denizaltı kurtarma gemisi, batan geminin yerini tespit ederken, mürettebat yakınlarının Şile sahilindeki bekleyişi sürüyor.
Şile açıklarında batan ticari geminin yeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR gemisi tarafından tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.