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Batan geminin mürettebatının fotoğrafları yürek yaktı!

Şile açıklarında batan yük gemisinin 10 kişilik mürettebatına ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, personelin doğum günü kutlaması yaptığı anlar var

Batan geminin mürettebatının fotoğrafları yürek yaktı!

Şile açıklarında batan yük gemisinin 10 kişilik mürettebatına ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, personelin doğum günü kutlaması yaptığı anlar var

02 Kasım 2017 Perşembe 11:21
Batan geminin mürettebatının fotoğrafları yürek yaktı!
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ŞİLE açıklarında batan ve içinde 10 mürettebatın bulunduğu geminin personeline ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflardan birinde gemi personelinin batan gemide doğum günü kutlaması yaptığı görülüyor.

PERSONELDEN YÜREK YAKAN KARE

Şile açıklarında batan geminin personeli ile ilgili ortaya çıkan bir kare yürekleri yaktı. Fotoğraf karesinde gemi personelini gemi içinde Nihat Küçük'ün doğum gününü pasta keserek kutluyorlar. 
BATAN GEMİYLE SELFİE ÇEKMİŞ

Öte yandan bir personelinden Aşkın Küçük'ün de batan gemiyle selfie yaptığı görülüyor.


ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 kişilik mürettebatı olduğu öğrenilen gemi için arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Ayrıca gemiden çıkan malzemeler de görüntülendi.

BATAN GEMİNİN YERİ, DÜN TESPİT EDİLMİŞTİ

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı'ndan geçtiğimiz Cuma günü 15.30'da demir tozu yükleyip Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Bilal Bal' isimli 78,5 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki kargo gemisi  İstanbul  Şile açıklarında battı.
Donanmaya ait denizaltı kurtarma gemisi, batan geminin yerini tespit ederken, mürettebat yakınlarının  Şile sahilindeki bekleyişi sürüyor.

Şile açıklarında batan ticari geminin yeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG ALEMDAR gemisi tarafından tespit edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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şileGüncel
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