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Başından darbe alan ABD'li genç kız her sabah 11 Haziran diye uyanıyor

Bir kaza sonucu başından darbe alan ABD’li bir genç kız, her iki saatte bir hafıza kaybı yaşıyor ve her sabah kazanın yaşandığı 11 Haziran tarihine uyandığını düşünüyor.

YAŞAM 12.09.2019, 11:49
Başından darbe alan ABD'li genç kız her sabah 11 Haziran diye uyanıyor
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ILLİNOİS eyaletindeki Monmouth şehrinde yaşanan olayda Riley Horner adlı genç kız, 11 Haziran’da katıldığı bir konserde sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı bir sırada başına darbe aldı. Darbenin yarattığı travma sonucu Horner’ın hafızasının iki saat gibi zaman dilimlerinde ‘resetlediği’ belirtildi.Genç kızın annesi Sarah Horner yerel televizyon kanalı WQAD’ye yaptığı açıklamada, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi.

HER 2 SAATTE ALARMI ÇALIYOR

Okulda da zorlanan genç kızın, aldığı notlara bakmak ve sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için her iki saatte bir alarm kurduğu belirtildi. Dolabının şifresini de hatırlayamayan Riley’nin eşyalarını bütün gün yanında taşıdığı kaydedildi. Riley’ye beyin sarsıntısı teşhisi konsa da doktorlar bu semptomlara neyin yol açtığından tam olarak emin değil. MR’da ya da tomografide beyin kanaması ve tümör gibi belirtilere de rastlanmadı. Ancak doktorlar yaralanmayı takip eden altı ay içinde herhangi bir tedavi bulunmazsa genç kızın kısa süreli hafızasında kalıcı hasar oluşmasından endişe ediyor. 

RÖPORTAJ YAPTIĞINI DA UNUTTU

WQAD’nin kendisiyle röportaj yapıldığını bile unutan Riley Horner ise, “Kapımda bir takvim var, baktığımda eylül ayında olduğumuzu görüyorum ve ‘vay be’ diyorum. Benim için olduğu kadar ailem için de ağır bir durum bu. İnsanlar da anlamıyor. Film gibi. Kafam çok karışık, hatırlamak istiyorum ama yapamıyorum. Anı biriktiremiyorum ve gerçekten korkuyorum” dedi. Mayo Klinik’e göre hafıza kaybı kafa travması dahil olmak üzere pek çok sebeple meydana geliyor. İnsanlar, kafalarına bir darbe aldıklarında bilinçlerini yitirmeseler bile hafıza kaybı yaşayabiliyor.Aynı zamanda demans, kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunlar, alkolizm, B12 vitamini eksikliği, tiroidin yetersiz çalışması, enfeksiyonlar ve beyin tümörü gibi faktörler de hafıza kaybını tetikleyebiliyor.

#ABD #genç kız #Monmouth
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