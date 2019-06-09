'Barbie'ye benzemek için son 1 yılda 15 ameliyat oldu

BULGAR medyasının aktardığına göre genç kadın, çocukluğunda hep çok sevdiği oyuncağa benzemek istediğini söyledi. Başkent Sofya’da yaşayan 21 yaşındaki Ivanova, dudaklarını dolgunlaştırmak için son bir yıl içinde 15 kez uzmanlara başvurdu. Genç kadın, şimdi dudaklarının hep istediği gibi göründüğünü söyledi. Ivanova, “Kaç kez ameliyat olduğumu saymadım, belki daha fazlaydı. En az ayda bir ameliyat oldum. Tam da resimdeki gibi dudaklar istiyordum” dedi. Göğüslerini büyüten Ivanova, Barbie’ye daha fazla benzemek için saçlarını da renklendirdi. Genç kadın her gün makyaj ve sahte kirpikler yaptığını anlattı.Bulgar medya, sosyal medya takipçilerinin Ivanova’nın fotoğraflarına olumsuz yorumlar bıraktığını bildirdi. Takipçilerin sözlerine göre genç kadın, Barbie’den çok Loch Ness Canavarı veya çizgi film kahramanı Daffy Duck’a benziyor. Yorumları dikkate almadığını söyleyen Ivanova, “Görünüşüm kişisel tercihim” dedi.