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Barack Obama: Nefreti besleyen liderleri reddedin

İsim vermeden mevcut başkan Trump'ı hedef alan eski ABD lideri, "Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara 'insan altı' diyen veya Amerika'yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz" dedi.

YAŞAM 06.08.2019, 10:13 Orçun Sarı
Barack Obama: Nefreti besleyen liderleri reddedin
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ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, ırkçılığı normalleştiren ve nefreti besleyen liderleri reddetmeleri için ABD'lilere çağrıda bulundu. Eleştirilerinde isim vermeyen Obama'nın bu yorumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçmenlere yönelik söyleminin şiddeti beslediği yönündeki eleştirilere karşı çıkmasının ardından geldi. Bugüne kadar Trump'ın tartışmalı söylemleri hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınan Obama, "Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara 'insan altı' diyen veya Amerika'yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz" dedi ve ekledi: "Böyle bir şeyin siyasetimizde ve kamusal hayatımızda yeri yoktur. Her din, ırk ve siyasi partiden, çoğunluğu oluşturan iyi niyetli Amerikalıların bunu açıkça, tartışmasız bir şekilde söylemesinin zamanı geldi." Pazartesi günü bir konuşma yapan Trump, nefreti ve beyazların üstünlüğünü savunanları kınamıştı. ABD'de Texas ve Ohio'da Cumartesi günü gerçekleşen iki silahlı saldırıda 31 kişi yaşamını yitirmişti. Obama, başkanlığı döneminde silah satışlarını kısıtlamak için girişimlerde bulunmuş fakat başarısız olmuştu. 2015'te BBC'ye verdiği bir söyleşide "makul silah kontrol yasalarını" geçirememiş olmasının başkanlığı boyunca yaşadığı en büyük hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.

#ABD #Barack Obama #Donald Trump #ırkçı #başkan #Amerika
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